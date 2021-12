Glauben Weihnachten: Corona-Regeln in Kirchen in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Für die Gottesdienste in Wetter und Herdecke an den Weihnachtstagen wurden wegen der Pandemie Vorkehrungen getroffen. So sehen sie aus.

Corona schwebt in diesem Jahr erneut über dem Weihnachtsfest. Darauf müssen sich auch die Kirchen einstellen. Gottesdienste am 24. Dezember und danach stehen wieder einmal unter einem besonderen Stern. Hier eine erste Übersicht anhand vorliegender Mitteilungen oder Veröffentlichungen in den Gemeindebriefen, welche Vorkehrungen die Verantwortlichen in Wetter und Herdecke für Messen oder ähnliches planen.

Pastoralverbund Ruhrseen

Im Pastoralverbund An den Ruhrseen mit den Gemeinden St. Peter und Paul in Wetter, St. Philippus und Jakobus in Herdecke sowie St. Urban in Ende-Syburg finden an Weihnachten alle Gottesdienste mit Maskenpflicht und unter 3G-Bedingungen statt.

Vor dem jeweiligen Beginn prüfen den Angaben zufolge Ordnungsdienste die Nachweise, ob die Besucher geimpft, genesen oder aktuell getestet sind. Es gibt drei Ausnahmen: die Mette am 24. Dezember um 22 Uhr in St. Peter und Paul, am 25. Dezember die Messe um 11 Uhr in St. Philippus und Jakobus sowie am 26. Dezember die Messe um 11 Uhr in St. Urban. Bei diesen drei Terminen gelten Hygiene- und Abstandsregeln, einige Plätze sind für Besucher gesperrt, damit diese weit genug voneinander entfernt sitzen.

Katholische Kirchen Wetter

Für die Messen an Weihnachten in Grundschöttel und Wengern sowie im gesamten Pfarreigebiet laufen aktuell die Anmeldungen (für St. Augustinus und Monika sowie für St. Liborius jeweils 02324/56 99 53-2). Es gelten 3G und Maskenpflicht.

Evangelische Kirchen in Wetter

In Volmarstein und Grundschöttel gibt es an Heiligabend in diesem Jahr nur wenige Gottesdienste mit begrenzten Plätzen. Es gelten die 2G-Regel und Maskenpflicht. Im Gemeindebüro (02335/60126 oder Kontakt per Mail an Heier@ev-kirche-volmarstein.de) gibt es die Möglichkeit, Karten zu bekommen

Für die drei Gottesdienste in der der Lutherkirche sowie in der Freiheit gibt es eine begrenzte Zahl an Eintrittskarten. Diese erhalten Interessierte im Gemeindebüro (Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8 bis 12 und Mittwoch 14 bis 18 Uhr). Wie bei allen Gottesdiensten gilt auch an Weihnachten die 3G-Regel. Der Nachweis und der Personalausweis werden laut Mitteilung am Eingang geprüft.

In der evangelischen Dorfkirche Wengern gilt die 3G-Regel plus Maskenpflicht. Damit genügend Abstand gehalten werden kann, wurden die Plätze in der Kirche reduziert, daher ist eine vorherige Anmeldung im Gemeindebüro (02335-70094) oder via Internet (www.ev-kirche-wengern.de, Email: sauer-weber@kirche-hawi.de) notwendig. Sämtliche Heiligabendgottesdienste der Kirchengemeinde können in digitaler Form mitgefeiert werden (www.bis-sonntag.de). Besonderheit: ein Weihnachtsspaziergang am 24. Dezember ab 15.30 Uhr mit Andachten und Musik vom Viadukt mit René Harder und Pfarrer Michael Waschhof.

Evangelische Kirche Herdecke

In der Stiftskirche St. Marien gilt bei Gottesdiensten die 3G-Regel. Besucher sollen einen Impfnachweis oder ein aktuelles Testergebnis mitbringen. Am 24. Dezember verlegen die Pfarrerin Leska Meyer und Pfarrer Christoph Gerdom die Gottesdienste mit Krippenspiel in die Fußgängerzone.

Für Gottesdienste zwischen dem 24. Dezember und 1. Januar in der Dorfkirche in Ende müssen sich Besucher anmelden, und zwar online (evkircheende.church-events.de). Es gelten die 3G-Regeln mit Nachweis, Maskenpflicht und Abstand, nur ein Drittel der Kirche wird belegt. Zudem soll es zwei Video-Gottesdienste geben, einen für Erwachsene und einen für Kinder.

Freikirchen Wetter

In der FeG Wetter im Schöntal müssen sich Gottesdienstbesucher wegen begrenzter Plätze anmelden (Internet: www.feg-wetter.de), Zutritt nur für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen. In der Ruhrkirche feiern die Gemeindemitglieder Heiligabend wieder nur online (www.ruhrkirche.com). In den Ev.-Freikirchlichen Gemeinden Volmarstein und Grundschöttel steht jeweils ein Gottesdienst am 2. Weihnachtstag auf dem Plan.

Zeiten-Übersicht folgt In der Freitagausgabe zum 24. Dezember veröffentlichen wir auf dieser Seite wie gewohnt alle Gottesdienste am Weihnachts-Wochenende mit konkreten Uhrzeiten. Sollten sich im Laufe der Woche noch Änderungen (womöglich durch Vorgaben der Politik) ergeben, aktualisieren wir die Gottesdienstzeiten und dazugehörige Regelungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter