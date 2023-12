Weihnachts-Wochenende mit Musikkonzerten und Spaß einleiten

Auch im Pub The Shakespeare in der Fußgängerzone von Herdecke dürfte am Wochenende einiges los sein (das Archivbild zeigt die Band „Vorsicht Hose“).

Wetter/Herdecke Ehe es an Heiligabend besinnlich wird, locken Veranstalter am Wochenende mit Punk, Reggae und Discomusik. Oder vielleicht mal ins Planetarium?

Während die Weihnachtstage für die einen eher eine besinnliche Zeit mit ausgewogenen Spaziergängen und vielen verschiedenen Gaumenfreunden darstellen, sehen die anderen in den fest einkalkulierten Tagen in der Heimat die Möglichkeit, alte Freunde zu treffen und zu feiern. Auch in diesem Jahr wird bei den meisten wieder beides auf dem Programm stehen. Zumindest für die Freizeitaktivitäten (neben Bescherung und gemeinsamen Pute-Essen) kommen hier die Tipps für das Weihnachtswochenende.

70er und 80er Disco in Witten

Los gehts bereits am Freitag: Der Wittener Saalbau – eher bekannt für Theater- oder Satirevorstellungen aller Art – lädt zwei Tage vor Heiligabend zur „Eternal Disco“. Durch die spezielle Licht- und Rauminstallation verwandelt sich der Saalbau in eine Disco, die vor allem an die 70er und 80er Jahre erinnern soll. Mit verschiedenen Djs aus dem In- und Ausland, Cocktails und passender Atmosphäre lässt sich sicher der Weihnachtsstress etwas vergessen. Auf zwei Floors werden sowohl elektrische als auch urbane Sounds präsentiert. So lässt es sich doch entspannt in das Weihnachtswochenende starten.

„Eternal Disco“ im Saalbau in Witten. Fr. 22.12. ab 21 Uhr. Eintritt im Vorverkauf 10 Euro. Abendkasse 15 Euro.





Weihnachten mit Punk

Auch in Sachen Live-Musik wird an dem letzten Wochenende vor Silvester noch einmal einiges geboten. Im Hagener Kulturzentrum Pelmke laden die Soul Invaders zu einer Weihnachtsfeier des besonderen Art. „Die volle Dröhnung Besinnlichkeit“ erwartet die Besucher der Punk-Rock Weihnachtsfete in Hagen-Wehringhausen. Neben den Soul Invaders stehen dabei auch die Bands „Neun“ und „Die Grabowskis“ auf der Bühne.

Sa. 23.12. Kulturzentrum Pelmke. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 15 Euro.

Reggae zum Abschalten

Fans der entspannteren Töne könnten dann guten Gewissens den Weg ins Dortmunder Junkyard auf sich nehmen. Beim „X-Mas Special“ steht kein Geringerer als einer der Altmeister der offbeat-lastigen Reggaemusik auf der Bühne: Macka B. Seit Jahrzehnten ist der gebürtige Jamaikaner eine feste Größe auf den Reggae-Bühnen der ganzen Welt. In Dortmund wird er zusammen mit seiner Band „The Roots Ragga Band“ für karibisches vorweihnachtliches Feeling sorgen.

Sa. 23.12. Junkyard Dortmund. Tickets gibt es für 24 Euro.

Blau unterm Baum

Was wäre der Tag vor Heiligabend ohne das traditionelle „Blau unterm Baum“. In der Herdecker Altstadt sind in den letzten Jahren vor allem der Shakespeare Pub und das Blue Jay zu festen Institutionen des vorweihnachtlichen Abends geworden. Auch in den Städten rund um Herdecke wird in Sachen „ausgiebiger Weihnachtsvorbereitung“ einiges geboten. Die umliegenden Discotheken haben allesamt geöffnet und laden nach dem ein oder anderen Kaltgetränk in den Kneipen der Stadt zum ausgiebigen Tanzen ein. Da wird der Name zum Programm. Ein großes Wiedersehen mit alten Freunden ist dabei auch garantiert. Frei nach dem Motto: „Hinz freut sich auf Kunz“.

Planetarium an Weihnachten

Eine klassische Weihnachtsveranstaltung darf in den Tipps der Woche natürlich auch nicht fehlen. Wobei ganz so klassisch ist auch diese Idee gar nicht: Wie wäre es mit einem weihnachtlichen Besuch im Planetarium Bochum? Während die Kinder-Weihnachtsvorstellungen am Heiligen Abend schon lange ausgebucht sind, sind Karten für Pink Floyds „The Dark Side of The Moon – Experience“ noch zu haben. Darüber hinaus bietet das Planetarium vor und nach dem heiligen Abend noch viele weitere Vorstellungen zu den verschiedenen Themen an.

Infos zu den Vorstellungen gibt es auf www.planetarium-Bochum.de

