Übergabe vor dem Kinderhaus: Prof. Dr. Alfred Längler, Leitender Arzt der Abteilung für Kinder und Jugendmedizin im Herdecker Krankenhaus, nahm von Sterntaler-Vorstand Gudrun Dannemann und Familie Cantarella (von links) Geschenke für die Mädchen und Jungen auf der Station an.

Verein Sterntaler Weihnachtsgeschenke für kranke Kinder in der Klinik Herdecke

Herdecke. Weihnachten schwer kranken Kindern Freude und Spielzeug schenken: Der Verein Sterntaler erfüllt mit Familie Cantarella viele Wünsche in Herdecke.

Weihnachten ist für viele eine schöne Zeit. Für schwer kranke Kinder und ihre Familien stehen jedoch besonders schwierige Stunden bevor. „Krankheiten kennen keine Feiertage, nicht alle Patienten können die Weihnachtszeit zu Hause verbringen“, so Gudrun Dannemann vom Vorstand des Herdecker Vereins Sterntaler, der auch jetzt wieder Mädchen und Jungen im Gemeinschaftskrankenhaus mit Geschenken aufmuntern wollte.

Das Ziel der Weihnachtsaktion, die bereits seit 14 Jahren läuft: dem Nachwuchs, der schon während des Jahres sehr tapfer war, wieder ein bisschen Freude schenken und Kinderaugen trotz Krankheit zum Leuchten bringen. „Ohne die Unterstützung von Pflegenden, von Therapeuten und den Mitarbeitern des psychosozialen Dienstes können wir aber nicht aktiv werden. Sie sind es, die in der Regel den Kontakt zu den Patienten herstellen und auf die besondere Situation eines Kindes hinweisen“, sagt Dannemann.

Bei der Aktion habe sich folgendes System bewährt: Ab Oktober erhalten die schwer kranken Kinder auf den Krankenstationen in Ende Fragen, was sie sich wünschen. In diesem Jahr sind es 15 Mädchen und Jungen. Um die Erfüllung der Wünsche kümmern sich die Sterntaler-Mitglieder Desiree und Marco Cantarella. Im Kollegen- und Freundeskreis sammeln sie Spenden.

2700 Euro als stolze Spendensumme

Trotz vieler anderer Spendenaufrufe (etwa für Flutopfer) war die Hilfsbereitschaft für das Weihnachtsprojekt von Sterntaler „wieder sehr groß“. Mehr als 2700 Euro kamen zusammen, um kleine und große Kinderwünsche zu erfüllen. Obendrein hielten diesmal 20 handgefertigte niedliche Mäuse Einzug ins Krankenhaus, um besonders den kleinen Patienten während des Aufenthaltes Gesellschaft zu leisten.

Geschenk auspacken im Krankenbett: Dieser Siebenjährige konnte nach einer Chemo-Therapie die Kinderklinik kurz vor Weihnachten verlassen. Foto: Sterntaler

Rechtzeitig vor Heiligabend, aber wegen Corona „leider nun schon zum zweiten Mal ohne Plätzchen- und Tannenduft im gewohnten feierlichen Rahmen auf der Kinderstation“, übergaben Vereinsvertreter die schön verpackten Geschenke vor der Kinderklinik. Mitarbeitende wie Monika Krause überreichten diese an die Patienten – verbunden mit Genesungswünschen.

Gemischte Jahresbilanz wegen Corona

Bei seinem Rückblick auf das Vereinsgeschehen im Jahr 2021 berichtet der Sterntaler-Vorstand von vielen Corona-Auswirkungen. Es sei „nicht einfach, einen Verein am Leben zu halten, wenn diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, nicht tätig werden können, wenn tolle Projekte ausgesetzt werden müssen und Spendenveranstaltungen abgesagt sind“, heißt es in einer Zusammenfassung.

Mit vereinten Kräften gelang es demnach aber, den Verein durch dieses schwierige Jahr zu manövrieren und weiterhin Hilfestellung zu geben – soweit es die Regeln der Pandemie zugelassen haben. „Wir erhalten keinerlei staatliche Unterstützung, sind deshalb vollständig auf Spenden angewiesen. Deshalb freuen wir uns, dass es wieder gelungen ist, Spender und Förderer auf uns aufmerksam zu machen und für unser Anliegen zu gewinnen.“

Trotz der Einschränkungen konnten die meisten Sterntaler-Projekte stattfinden, „was für die betroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Familien während und nach dem Krankenhausaufenthalt eine erhebliche Bereicherung darstellt“. (gerb)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter