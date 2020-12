Die Evangelische Kirche bietet wegen Corona 2020 besondere Weihnachtsgottesdienste an: Nach Stationen am Stiftsplatz mit Pfarrerin Leska Meyer (Bild) und am Stelenbrunnen mit Pfarrer Christoph Gerdom findet drei Mal am 24. Dezember der gemeinsame Abschluss am Viehmarktbrunnen statt.