Weihnachtsmärkte am Wochenende: Es lockt die große Auswahl

Wetter/Herdecke. Weihnachtsmärkte in Wetter und in Ende, besondere Weihnachtsmärkte auch in der Nachbarschaft: Hier überall lohnt sich ein Besuch

Bei Wochenendtipps im Advent nicht auf die großartigen kleinen Weihnachtsmärkte in der Region hinzuweisen, ist nur schwer möglich. Und somit finden nach dem Weihnachtsmarkt-Spezial der letzten Woche auch diesmal wieder neben einer Theateraufführung und dem obligatorischen Disco-Besuch kleinere Adventsmärkte den Weg in die Tipps zum Wochenende. Aber mal ehrlich: Was gibt es aktuell auch schöneres als die Vorweihnachtszeit ausgiebig zu genießen?

Pünktchen und Anton auf der Naturbühne

Dick anziehen heißt es beim Kinderstück „Pünktchen und Anton“ auf der Naturbühne an der Hohensyburg in Dortmund. Das Winterstück nach Erich Kästner startet ab dem kommenden Wochenende und wird auch über den Jahreswechsel hinaus gespielt. Die Aufführung unter freiem Himmel schafft eine tolle Atmosphäre, bei der sich trotzdem sicher warme Winterkleidung anbietet. Karten gibt es über die Homepage der Naturbühne. Eine Tageskasse wird es nicht geben. Aber Achtung: Die Tickets sind - anders als die Temperaturen auf der Naturbühne - „heiß“ begehrt.

„Pünktchen und Anton“ auf der Naturbühne-Hohensyburg. Ab dem 9. Dezember bis zum 14. Januar, jeweils Samstag und Sonntag um 15 Uhr. Karten unter naturbuehne.de.





Tolle Weihnachtsmärkte in der Umgebung

In der Vorweihnachtlichen Zeit werden vermutlich keine Wochenendtipps ohne die Weihnachtsmärkte der Region auskommen. Am kommenden Wochenende finden gleich vier besondere statt.

Kirchender Weihnachtsmarkt in Herdecke

Für alle Herdecker und im speziellen Ender-Bürger seit Jahren eine Art Pflichttermin: In Kirchende wird am 9. Dezember in gemütlicher Atmosphäre die Weihnachtszeit gefeiert. Dabei verwandelt sich der Ender Stadtkern in eine bunte Winter-Weihnachtslandschaft. Natürlich gibt es neben Glühwein auch Kulinarisches und viele weitere Angebote.

Tückinger Weihnachtsmarkt in Hagen

Kaum ein anderer Weihnachtsmarkt überzeugt mit so viel Charme wie der Weihnachtsmarkt beim Reiterverein auf dem Tücking in Hagen. Vor und in der Reiterhalle sind viele Buden mit verschiedensten Angeboten aufgebaut. Der Weihnachtsmann kommt natürlich auch zu Besuch. Samstag und Sonntag geht es jeweils ab 11 Uhr los.

>>> Lesen Sie hier mehr über Wetter und Herdecke

Weihnachtsmarkt in Wetter

Auch in Wetter findet am kommenden Wochenende der beliebte Weihnachtsmarkt rund um die Lutherkirche in Alt-Wetter statt. Samstag ab 14 und Sonntag ab 11 Uhr ist der kleine Weihnachtsmarkt mit Bühnenprogramm und vielen Ständen geöffnet.

Alternativer Weihnachtsmarkt Wehringhausen

Ein kleiner aber feiner Pop-Up Weihnachtsmarkt auf dem Wilhelmsplatz in Hagen-Wehringhausen, mit möglichst nachhaltigen Angeboten aus der Region. Los geht es schon am Freitag um 17 Uhr (Sa. und So. jeweils ab 11 Uhr).

90er Party in Witten

Wie immer sehr beliebt: Die 90er-Party in der Wittener Werkstadt. Leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, bietet sich die Reise in die Vergangenheit auch sicher nach dem ein oder anderen Weihnachtsmarktbesuch an. Wer am Samstag noch Lust hat, sich zu den Hymnen der 90er warm zu tanzen, der sollte den Weg nach Witten nicht scheuen.

„90´s Party“ in der Wittener Werkstadt. Sa. 09. Dezember ab 22 Uhr. Eintritt 8 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter