Weihnachtsmarkt: Volmarsteiner Advent ist wie 2020 abgesagt

So sah es noch 2018 und 2019 aus, doch 2020 und 2021 findet der Volmarsteiner Advent nicht statt.

Volmarstein. Im Zuge der Corona-Entwicklung erhielten die Organisatoren viele Absagen zum Volmarsteiner Advent. Die Veranstaltung am 11. Dezember fällt aus.

Am Donnerstagabend saßen jetzt Vertreter der Interessengemeinschaft Volmarsteiner Vereine (IGVV) zusammen, um über die Advent-Traditionsveranstaltung auf dem Dorfplatz zu beraten. Eigentlich wollte die Gruppe am 11. Dezember wieder einen gemütlichen Treffpunkt am Samstag vor dem 3. Advent anbieten.

Doch die Organisatoren entschieden nun, im Zuge der aktuellen Corona-Entwicklungen den Volmarsteiner Advent 2021 wie schon im Vorjahr abzusagen. „Das tut uns von Herzen leid“, sagte Fritz Peitz im Gespräch mit der Lokalredaktion. Der Vorsitzende der IGVV berichtet, dass nach einigen Zusagen im Herbst jetzt nur noch drei Vereine übrig geblieben wären, die am 11. Dezember etwas anbieten wollten.

Ohne Musik geht Atmosphäre verloren

„Es gab verschiedene Überlegungen, doch wir müssten beispielsweise auf das musikalische Rahmenprogramm komplett verzichten“, sagt Fritz Peitz und denkt an das Singen der Volmarsteiner Grundschulkinder, den Auftritt des heimischen Jugendspielmannszugs oder des Männergesangvereins MGV Einigkeit und des CVJM- Posaunenchores. „Dadurch würde schon ein großer Teil der gewohnten Atmosphäre wegfallen, das wäre dann nicht der beliebte Volmarsteiner Advent geworden. Und es macht doch keinen Sinn, eine Bude mit Glühwein und eine für Bratwürste aufzustellen, das könnte man ja auch zuhause auf dem Balkon zu sich nehmen.“

Die Interessengemeinschaft habe nun alle Beteiligten informiert und aus deren Reihen Verständnis für die Entscheidung vernommen, wie der Vorsitzende weiter berichtet. Der richtet nun nach zwei Corona-Absagen in der Vorweihnachtszeit (2020 und 2021) den Blick in die Zukunft. Im nächsten Jahr will die Gruppe erneut einen Volmarsteiner Advent organisieren, zuvor steht aber Ende Juni das Dorffest dick im Terminkalender. (gerb)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter