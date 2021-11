Weihnachtsmarkt Wetter wegen Corona abgesagt

Wetter. Der Weihnachtsmarkt in Wetter ist nun doch abgesagt. Die Sorge um die Gesundheit der Besucher gehe einfach vor so die Organisatoren.

Eigentlich war es zu erwarten, seit Montagmorgen ist es offiziell. Nach dem Winterzauber in Herdecke und dem Volmarsteiner Advent zieht nun auch die Stadt Wetter nach und sagt den geplanten Weihnachtsmarkt in Wetter ab.

Dazu heißt es in der Pressemitteilung des Rathauses: Schweren Herzens haben sich Stadtmarketing für Wetter e. V. und Stadt Wetter gemeinsam dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende sowie den verkaufsoffenen Sonntag am 5. Dezember abzusagen. „Wir bedauern diese kurzfristige Absage, doch sehen aufgrund der rasanten Pandemieentwicklung hierzu leider keine Alternative“ erläutert Bürgermeister Frank Hasenberg die Absage.

Kontrollen zu aufwendig

Insbesondere die Kontrolle der 2G-Regelung wäre für den familiären Wetteraner Weihnachtsmarkt nur mit einem großen Aufwand durchführbar gewesen, der teilweise auch von den vielen Ehrenamtlichen an den Ständen hätte mitgeschultert werden müssen. „Es wird geraten, gerade auf alle größeren Veranstaltungen zu verzichten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Da haben auch wir eine Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit aller,“ ergänzt Sarah Schölling vom Stadtmarketing.

Stadt und Stadtmarketing bedanken sich trotz der Absage bei allen Aktiven, die sich in der kurzen Zeit für die Durchführung des Weihnachtsmarktes engagiert haben und hofft, dass im nächsten Jahr bei dann hoffentlich rückläufigen Infektionszahlen wieder solche Veranstaltungen in Wetter möglich sind.

Die beteiligten Vereine und Bands haben bereits reagiert. Heike Neuhaus von der Nachbarschaftshilfe Wetter beispielsweise erklärt: „Es ist schade, aber in Anbetracht der Situation sicher keine schlechte Entscheidung“, zeigt sie Verständnis. Es sei zwar bitter um die bisher investierte Zeit in die Organisation, aber es sei wie es sei, und die Gesundheit gehe vor. „Ich hoffe, wir bekommen dann im nächsten Jahr einen schönen Stand zu einem anderen Anlass hin“, blickt sie optimistisch in die Zukunft. Sie bedankt sich bei allen, die die Nachbarschaftshilfe bei dem geplanten Stand unterstützen wollten.

Alternative Termine

Auch die Band Jonoto um Joachim Raidt hatte sich bereits auf den Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt gefreut. Via Facebook teilte die Band den Fans mit, dass aufgrund der Absage des Weihnachtsmarktes natürlich nun auch der Auftritt ausfallen müsse. Immerhin gibt es für die Band Jonoto schon weitere Termine in der Umgebung, zu denen die Besucher kommen können. So tritt das Trio am 7. Januar in Dortmund-Hörde im „Wohnzimmer am Piepenstock“ und am 29. Januar im Shakespeare Pub in der Nachbarstadt Herdecke auf.

