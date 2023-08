Weiterer Leser beklagt Gefahr beim Abbiegen in Wengern

Gefährliches Linksabbiegen in Wengern: Birgit Parschauer an der Einmündung der Fabrisiusstraße in die Osterfeldstraße in Wengern. Sie wünscht sich zur besseren Übersicht einen Spiegel im Bereich der Bushaltestelle gegenüber. Ein Anwohner sieht auch eine Gefahr beim Rechtsabbiegen.