Weitersagen: Kostenloser Taxiservice zum Wahllokal in Wetter

Bundestagswahl Kostenloser Taxiservice zum Wahllokal in Wetter

Wetter. Wer nicht weiß, wie er am kommenden Sonntag ins Wahllokal kommen soll, kann sich an den ehrenamtlichen Taxidienst wenden.

Die SPD Wetter bietet wieder einen besonderen Service zur Bundestagswahl an. Bürgerinnen und Bürger, denen es allein nicht möglich ist, zur Stimmabgabe in ihr Wahllokal zu gelangen, werden am Sonntag durch ehrenamtliche Fahrer von ihrer Wohnung ins Wahllokal und von dort sicher wieder nach Hause zurück gebracht. Vorbestellungen für den Wahl-Taxi-Dienst können unter 0163-1538891 angemeldet werden.

Die SPD Wetter lädt zudem Parteimitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, gemeinsam die Wahlergebnisse der Bundestagswahl zu verfolgen und ins Gespräch zu kommen. Auch der SPD-Bundestagskandidat Axel Echeverria wird zu späterer Stunde vorbeischauen. Ab 18 Uhr trifft man sich am Sonntag im Burghotel Volmarstein; Am Vorberg 12. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Hygienevorschriften werden eingehalten.

Anmeldung unter 02335-5247, per E-Mail: kirsten.stich @spd-wetter.de oder: nils.roschin @spd-wetter.de

