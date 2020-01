Gute Nachrichten trotz der Weltlage? Pfarrer Johann-Christian Grote aus Wetter nennt Gründe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weltsichten: Grau in Grau oder bunt?!

Während ich diese Zeilen schreibe, taucht eine dichte Wolkendecke Wetter in ein trübes Grau. Das neue Jahr ist fast vier Wochen alt, und die Mächtigen dieser Welt tauchen die Welt in ihr eigenes Licht. Ob in Davos oder in Berlin, ob beim Weltwirtschaftsgipfel oder beim Kohlekompromiss: Jeder macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt.





Wir ahnen: Früher oder später werden diese Weltsichten Auswirkungen auf unser Leben in Wetter an der Ruhr haben. Und während wir in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen des kommunal relativ jungen Gebildes Wetter feiern, da bleiben die Auswirkungen globaler oder nationaler Politik die alten. Wahrscheinlich steigen die Kosten für Energie, Wohnen, Mobilität und Einkaufen. Im Internet und im Fernsehen wird uns eine Welt angeboten, die mal sehr schön und dann wieder schrecklich grausam ist. Glücksspiel im Internet wird unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Wo suchen wir unser Glück? Wie ist unser Blick auf die Welt Ende Januar 2020?





Gott ist treu. So lässt es sich zu Beginn des ersten Korintherbriefes nachlesen. Paulus erinnert uns an die Sicht Gottes auf die Welt und uns Menschen. Der Apostel schreibt an die Menschen in der griechischen Hafenstadt Korinth und erinnert an unsere Berufung in die Gemeinschaft mit Gottes Sohn, mit Jesus Christus. Vor vier Wochen haben wir die Menschwerdung Gottes gefeiert. Längst sind die Bäume abgeschmückt und entsorgt. Auch der Schmuck aus den Fenstern ist wieder entfernt. Gottes Verheißung aber bleibt bestehen. Seine Liebe zu uns Menschen und zu seiner Schöpfung will uns ermutigen.

Gott will uns befreien aus einer Weltsicht, die alles nur Grau in Grau sieht. Die sich abfindet mit Missständen und Ungerechtigkeiten.

Wir dürfen die Schwierigkeiten unserer Welt wahrnehmen und benennen. Aber wir brauchen angesichts der Probleme nicht verzweifeln. Gott verbündet sich mit uns und ist treu. Er ruft uns heraus aus dem Grau in Grau dieser Tage. Die Welt ist bunt und vielfältig. Und wir dürfen im Vertrauen auf Gottes Treue Lösungen suchen und finden für die Herausforderungen dieser Welt. Und mehr und mehr wächst hoffentlich unser Bewusstsein dafür, dass wir Probleme nur gemeinsam lösen können. Gemeinsam mit Gottes Sohn Jesus Christus und gemeinsam als Bürger*innen von Wetter und der Welt.

Johann-Christian Grote ist Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Wetter