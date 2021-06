Wengern: Sven weiß mehr als der Feuerwehrmann Sam

Die Hasengruppe der Awo Kita am Brasberg in Wengern lernt gerade die Telefonnummer der Feuerwehr. Ein Daumen pro Seite und beide zusammen ergeben die 112. Feuerwehrmann Sven Krause macht es vor.

Wengern. Brandschutzerziehung ist gerade bei Vorschul- und Grundschulkindern wichtig. Durch Corona muss die Feuerwehr neue Wege gehen.

30 Grad in der Sonne und doch sitzt die Hasengruppe Mucksmäuschen still unter dem großen Baum auf dem Spielplatz der Kita Brasberg. Der Grund ist ganz einfach: Feuerwehrmann Sven ist zu Besuch und hat sogar Geschenke für die Vorschulkinder dabei.

Eigentlich zieht Sven Krause jedes Jahr durch die Kindergärten und Grundschulen, um den Vorschul- und Grundschulkinder spielerisch die wichtigsten Begriffe der Brandschutzerziehung beizubringen. Dann dürfen die Kinder ihn sogar auf der Wache in Wetter besuchen. Doch Corona bremst ihn aus. Aber der engagierte Feuerwehrmann weiß sich zu helfen.

„Ich habe 260 Tüten gepackt. Darin sind Bastelutensilien und Malbücher sowie ein Brief für die Eltern“, erklärt er und zeigt auf die umweltfreundlichen Papiertüten auf denen ein Feuerwehrmann prangt. „Die werde ich heute an die Kinder verteilen in der Hoffnung, dass sie zu Hause mit den Eltern das Material durchgehen und dabei etwas lernen“, sagt Krause. Eigentlich gibt er die Tüten momentan über den Gartenzaun an die Kindergärten. In Wengern am Brasberg darf er mit Abstand und Maske auf den Spielplatz. „So haben mich die Kinder wenigstens schon mal gesehen und wissen wer ich bin“, meint Sven Krause erleichtert.

An Brandschutzerziehung wie ihn die Kinder eigentlich bekommen sollten ist zwar nicht zu denken, aber zwei Sachen sollen die Kinder an diesem Mittag trotzdem mit auf den Weg nehmen. „Kennt ihr alle den Feuerwehrmann Sam?“, fragt Sven Krause die Kinder zum Einstieg. Auf das gemeinsam gerufene „Ja!“ der Hasengruppe folgt seine Vorstellung. „Ich bin der Feuerwehrmann Sven und weiß mindestens genauso viel wie Sam“, meint er. Allein bei diesen Worten erntet er bewundernde Blicke der Kinder und hat bereits die volle Aufmerksamkeit.

Telefonnummer ist kinderleicht

Die zweite noch viel wichtigere Lektion kommt aber erst noch. „Wer weiß denn, welche Telefonnummer die Feuerwehr hat?“, fragt Krause. Vereinzelt kommen Zurufe mit der 112. „Und wisst ihr, wie ihr euch die Nummer ganz einfach merken könnt?“, fragt Feuerwehrmann Sven weiter. Ratlosigkeit macht sich unter den Kindern breit. „Das ist ganz einfach“, verspricht Krause. „Ihr habt doch heute Morgen alle eure Hände mit in den Kindergarten genommen. Und an jeder Hand ist jeweils ein Daumen. Also nehmen wir erst einen Daumen hoch, dann den anderen Daumen und halten uns beide zusammen vor die Nase. Wie viele Daumen haben wir dann?“ Die Kinder probieren es natürlich sofort aus und machen mit. So lernen sie kinderleicht die 112. Noch zwei weitere Durchgänge mit der gleichen Übung und die Kinder werden die Telefonnummer sich nicht so schnell vergessen. „Da erreicht ihr die Feuerwehr immer. Wenn es Oma oder euren Eltern mal nicht gut geht oder auch ein Feuer ausbricht oder ihr einen Unfall seht, dann könnt ihr diese Nummer immer anrufen. Da wird euch geholfen. Egal zu welcher Uhrzeit“, schwört Feuerwehrmann Sven die Kinder ein und die nicken gewissenhaft. Verstanden. Zur Unterstützung gibt es im Anschluss noch die mitgebrachte Basteltüte und einen Ordner für die Erzieher.

Wissbegieriges Alter

„Ich hoffe, dass viele Eltern das Material mit ihren Kindern durchgehen und wenn es nur die Hälfte sind, dann ist schon viel gewonnen“, hofft Krause. Gerade im Vorschul- und Grundschulalter fangen die Kinder laut Krause an, sich für dieses Thema zu interessieren. Sie wollen wissen, wie sie helfen könnten und da sei die Brandschutzerziehung gerade in dem Alter wichtig. Doch durch Corona fehlt der Zugang. Das Wissen könne momentan nicht in der Art und Weise vermitteln werden, wie es notwendig wäre. Doch Krause bleibt am Ball. „Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr in der Schule wieder. Und dann frage ich euch nochmal wie die Telefonnummer der Feuerwehr ist. Wetten, dass ihr das dann alle noch wisst?“, verspricht er. Dann geht es für ihn auch schon weiter. Bis zum Ende des Monats besucht er noch weitere Kindergärten und liefert Tüten aus. In Wetter kennen ihn, wenn alles gut läuft, bald mehr Kinder als die berühmte Zeichentrickfigur Feuerwehrmann Sam.

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter