Wengern trifft sich Samstag beim Tafeln auf dem Viadukt

Wengern. Wengerns langer Tisch steht am Samstag auf der früheren Eisenbahnbrücke. Ein paar Sitzgelegenheiten können noch reserviert werden.

Wengerns langer Tisch hat noch freie Plätze: Die Werbegemeinschaft Wengern in Zusammenarbeit mit der Stadt Wetter und dem Stadtmarketing für Wetter freut sich, das erste Event auf dem Viadukt anzukündigen. Am Samstag, 9. September, ab 15 Uhr, wird der Viadukt in Wengern zum Schauplatz eines Gemeinschaftserlebnisses. „Wengerns langer Tisch“ verspricht ein geselliges und genussvolles Event für die ganze Familie in der malerischen Atmosphäre des Viadukts. Das Wetter soll gut werden und die Sonne wird den Tag begleiten, freuen sich die Organisatoren.

Trotz großer Nachfrage gebe es noch einige freie Tische. Um an dem Event teilzunehmen, sollten die Tische vorab reserviert werden. Es stehen zwei Timeslots zur Auswahl: von 15 bis 18 Uhr und von 18 bis 21 Uhr. Ein Tisch kann mit bis zu acht Personen besetzt werden und kostet 20 Euro. Die Reservierung sowie die Vorabzahlung erfolgen in der Elfen-Apotheke in der Osterfeldstraße 25. Für Kurzentschlossene wird es an dem Veranstaltungstag eine Abendkasse geben, an der noch freie Tische erworben werden können. Die Gäste sind eingeladen, einen Picknickkorb mit Leckereien mitzubringen und vor Ort Kaffee, Kuchen und eine Auswahl an Getränken zu erwerben.

Auch der SPD-Ortsverein Wengern lädt zu dieser Veranstaltung ein. John Fiolka und Christa Zinn vom SPD-Ortsverein Wengern erwarten um 18 Uhr auch Bürgermeister Frank Hasenberg zu Gesprächen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter