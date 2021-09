Wenig Fortschritt bei neuer Feuerwache für Herdecke

Herdecke. Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass die Feuerwehr in Herdecke mehr Platz braucht. Warum ist noch nicht mehr geschehen?

Nicht erst seit der Flutkatastrophe ist bekannt, dass die Feuerwehr Herdecke arge Platzprobleme in der jetzigen Wache hat. Schon seit Jahren beklagen die Helfer die Situation. Klar ist, die Wache muss erweitert oder neugebaut werden, doch irgendwie scheinen die Planungen nicht so recht voran zu gehen, oder doch? Die Redaktion fragte bei der Stadt Herdecke nach.

Wie bereits vor zwei Monaten bei einer Anfrage geschildert, befinde man sich bei den Planungen derzeit in der Standortanalyse, heißt es dazu aus dem Rathaus. „Bei der Standortanalyse handelt es sich um einen Planungsprozess. Es gab bereits viele Gespräche intern innerhalb der Verwaltung, mit der Feuerwehr und auch zwischen externen Fachplanern und dem Gebäudemanagement zum jetzigen Standort. Dabei wurde besprochen, was wünschenswert und erforderlich ist. In der nächsten Phase wird die Machbarkeit geprüft. Es wird Gespräche mit Grundstückseigentümern geben sowie eine Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde“, so der Ausblick. Wie lange diese Gespräche und Abstimmungen dauern, dazu könne derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Optimierungsbedarf ist bekannt

Eine zeitnahe Zukunftsperspektive für die Kameraden der Feuerwehr ist daher nicht in Sicht. Dabei war zuletzt bei der Flutkatastrophe deutlich geworden, was alles hätte passieren können, wenn die einzige Feuerwache im Stadtgebiet ausgefallen wäre. An dem Flutabend selbst waren Teile der Wache abgesoffen und hatten die Elektrik und Server lahmgelegt. Die Einsätze wurden also fast im Blindflug koordiniert. Hinzu kam, dass einige Räume wie beispielsweise auch die Kleiderkammer überflutet wurden, in der die Ersatzkleidung für die Freiwilligen aufbewahrt wurde. Schulungsräume waren zum Teil nicht mehr nutzbar. Die Privatautos der Helfer wurden weggeschwemmt. Ein Zustand, der im schlimmsten Fall zur einer noch größeren Katastrophe hätte führen können, obwohl bereits im Vorfeld angezweifelt wurde, ob der Wall einer Überschwemmung standhalten könne. Das Ergebnis der Flutnacht spricht für sich. Inzwischen hatte es im Nachgang zur Flutkatastrophe für die Einsatzaufarbeitung Gespräche mit der Stadt gegeben. Die Ergebnisse wurden im Umweltausschuss präsentiert (wir berichteten). Darin heißt es an mehreren Stellen explizit, dass es Optimierungsbedarf gibt. Beispielsweise bei der Sicherung der kritischen Infrastruktur. Da müssten insbesondere Technik- und Serverräume besser geschützt werden. Die Stabsräume müssten verbessert werden, und auch ein besserer Hochwasserschutz muss her. Das alles sind Punkte, die nur bei einer Überplanung der Feuerwache umgesetzt werden können. Die Probleme sind also bekannt. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen und nun auch protokolliert.

Aufräumen nach der Flut. Die nasse Kleidung musste zum Teil hinter den Einsatzfahrzeugen gestapelt werden. Foto: Yvonne Held / WP

Doch die Schäden, die die Flutkatastrophe angerichtet hat, sind nur ein weiterer Baustein in der Kette, der vielen Ärgernisse, mit denen die Freiwillige Feuerwehr Herdecke schon lange zu kämpfen hat. Im März 2019 beispielsweise brannte ein Gerätewagen in einer Anbauhalle an der Wache komplett aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro. Vor großem Publikum hatte Hans-Jörg Möller zuvor bei der Jahresdienstbesprechung im Januar 2019 auf die Defizite in Sachen Brandschutz bei der eigenen Feuerwehr hingewiesen. So sei die einzige im Stadtgebiet befindliche Feuerwache vor Brandgefahren nicht ausreichend geschützt. Es gab keine Brandmeldeanlage. Die wurde zwar inzwischen nachträglich angebracht, hätte aber damals schon einiges verhindert können. Ähnlich wie bei der Flutkatastrophe.

>>>Der Kommentar von Yvonne Held: Das kann doch nicht so schwer sein

Im Januar 2018 hatte Herdeckes Feuerwehrchef Hans-Jörg Möller bereits im Beisein von Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster öffentlich und offiziell bei der Jahresdienstbesprechung auf die Platzproblematik hingewiesen. Das ist nun 3,5 Jahre her. Dennoch gibt es seitens der Stadtverwaltung noch immer keine konkreten Pläne. Sie befindet sich noch in der Analyse und ist in Gesprächen. Konkrete Bebauungspläne oder gar ein Spatenstich sind in ziemlich weiter Ferne.

Die Feuerwehr Herdecke steht jedoch mit ihrem Problem, dass die Verwaltungsmühlen manchmal sehr langsam mahlen,nicht allein da. Auch in Wetter ziehen sich die Bauvorhaben für die neuen Feuerwehrgerätehäuser hin. In Wengern wurde noch nicht begonnen. In Esborn erfolgte noch keine offizielle Übergabe. Aber immerhin haben die Wetteraner mehrere Gerätehäuser im Stadtgebiet. Das ist in Herdecke nicht der Fall.

Dennoch bleibt für Laien wie mich die Frage: Warum dauert das so lange? Warum tun sich die Verwaltungen und die Politiker in den Städten so schwer, ihre Freiwilligen und damit ehrenamtlichen Wehren in den Städten zu unterstützen und damit auch ihren Einsatz vor Ort wertzuschätzen? Dass es trotzdem weiterhin viele Helfer gibt, die sich bei den Feuerwehren einbringen, ist nur der guten Arbeit der Einsatzkräfte zu verdanken, die sich entgegen all der Widrigkeiten mit vollem Eifer engagieren und damit auch Nachwuchs mobilisieren. Wie wichtig die Freiwilligen Feuerwehren sind, zeigen sie jeden Tag aufs Neue in den Einsätzen und dann geballt auch in Katastrophenlagen wie der Flutnacht.

Es wird Zeit, dass ihre Einsätze nicht nur mit warmen Worten, sondern auch Taten belohnt werden.

