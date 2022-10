Weniger Arbeitslose in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. Fachkräfte werden weiterhin dringend gesucht, doch das kann auch eine Chance für Menschen sein, deren Ausbildung nicht dem Bedarf entspricht.

Eigentlich sind die Erwartungen der heimischen Wirtschaft eher rückläufig, die Rahmenbedingungen für eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt also eher ungünstig, und dennoch: Die Arbeitslosenzahlen im September sind gesunken. Sowohl in Wetter (- 7 auf 690) als auch in Herdecke (- 32 auf 582) gab es einen leichten Rückgang.

„Die Herbstbelebung ist auf dem Arbeitsmarkt im Kreis offenbar angekommen. Die Arbeitslosigkeit sank saisonüblich, bei uns sogar stärker als im Landesdurchschnitt. Und gerade bei den Jüngeren gab es aktuell den stärksten Rückgang durch viele Abgänge in Ausbildungen und Maßnahmen. Leider wurden aber nur wenig neue Stellen gemeldet“, so Agenturchefin Katja Heck in der Zusammenfassung zum Monatsbericht. Positiv sei auch die längerfristige Entwicklung bei den Arbeitsplätzen. „Nach neuen Daten hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Kreis innerhalb des letzten Jahres um über 2.000 oder 1,9 Prozent auf rund 111.500 gesteigert“, so Heck.

Mehrere Faktoren haben die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt beeinflusst. So seien beispielsweise viele Ausbildungsabsolventen, die ursprünglich arbeitssuchend gemeldet worden waren, inzwischen in einem Job angekommen. Die relativ hohe Zahl von jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren sank somit um 126 oder 12,5 Prozent auf 880. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging um 80 oder 1,8 Prozent auf 4.400 zurück. Das bedeutet, dass insgesamt 313 Menschen weniger arbeitssuchend gemeldet waren als im Vorjahr.

Katja Heck weiß um die Potenziale, die weiter am Arbeitsmarkt vorhanden sind. „Letztlich ist die Teilnahme an günstigen Entwicklungen für jeden Einzelnen immer eine Frage der Qualifikation. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist aktuell bei Fachkräften deutlicher als die Gesamtentwicklung – und dabei siebenmal stärker als bei arbeitslosen Helferinnen und Helfern. Eingestellt werden vor allem Fachkräfte, für die sich der Arbeitsmarkt aufnahmefähig zeigt“, sagt sie. Doch was ist mit den Menschen, deren Ausbildung nicht den Anforderungen entspricht? Genau diese bergen laut Heck ein wichtiges Potenzial für den Fachkräftemarkt der Zukunft, auch wenn sie gegenwärtig noch im Nachteil seien. „Daher ist es so wichtig, sie Schritt für Schritt zu qualifizieren, auch wenn sie schon in Arbeit sind. Dafür stehen Arbeitsagentur und Jobcenter“, so Heck.

Fachkräfte gesucht

Die größte Kräftenachfrage hatten das verarbeitende Gewerbe (62 gemeldete Stellen), Personaldienstleister (60), freiberufliche Arbeitgeber (Rechtsanwälte, Steuerberater etc., 39 Stellen für Assistenzkräfte), das Gesundheits- und Sozialwesen (37), das Baugewerbe (22) und der Handel (21). Die öffentliche Verwaltung meldete zwölf Stellenangebote, das Gastgewerbe neun und die gesamte Logistik nur acht.

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Ausländer ging nach dem Ukraine-Sondereffekt der letzten Monate nunmehr um 229 oder 5,4 Prozent auf 4.007 zurück. Doch bei allen guten Meldungen gab es auch einen kleinen Dämpfer: Bei den Älteren über 50 Jahren gab es einen kleinen Anstieg der Arbeitslosenzahlen um neun oder 0,2 Prozent auf 3.746.

