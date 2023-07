Wenn Eltern das Geld fehlt: Freibadbesuch frei für Kinder

Herdecke. Die Bürgerstiftung Herdecke sorgt dafür, dass in diesem Sommer ein Freibadbesuch nicht am Geld scheitern muss.

Besser als der halbe Preis ist gar kein Eintrittsgeld für das Badevergnügen am Herdecker Bleichstein: Die Bürgerstiftung Herdecke setzt jetzt auf ein Angebot der Stadt noch eins drauf und macht damit den Freibadbesuch für den Rest des Sommers kostenfrei - vorausgesetzt, die Einnahmeverhältnisse zuhause sind entsprechend strapaziert.

37,50 Euro kostet laut Aushang am Bad eine Saisonkarte für Kinder und Jugendliche. Gleich darunter ist zu lesen: Leistungsempfänger nach SGB II, SGB XII und Asylbewerber-Leistungsgesetz können an der Freibadkasse gegen Vorlage einer Berechtigungskarte und des Personalausweises die um 50 Prozent ermäßigten Saisonkarten erhalten. Die Berechtigungskarte ist im Sozialamt bzw. im Jobcenter erhältlich.

Flüchtlingsfamilien liefern die Idee

Der bisherige Kartenpreis für diese Gästegruppe lag also bei 18,75 Euro. So viel legt nun die Bürgerstiftung noch einmal obendrauf und macht damit den Rest der Freibadsaison kostenfrei für Kinder, denen vermutlich während der Ferien sonst nicht so viel geboten werden kann vom Elternhaus.

Auf die Idee gebracht haben die Bürgerstiftung mehrere Flüchtlingsfamilien aus Syrien. Die Stiftung war schnell überzeugt und hatte zum Glück noch etwas Geld über, das für die Förderung der Ferien-Frosch-Aktionen in Herdecke nicht verbraucht worden ist.

Wer genau wissen möchte, ob die Bürgerstiftung ihn oder sie für berechtigt hält, kann sich unter Telefon 02330 1534 oder per E-Mail an Rainer Hatzky, rhatzky@onlinehome.de, wenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter