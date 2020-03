Wenn sich der Sorgenkreisel immer schneller dreht

Sorgen helfen nichts und niemandem. Diese Einsicht muss man erst mal haben.

Die Hoffnung stirbt zuletzt – sagt der Volksmund. Er meint damit: Man kann nicht ohne Zuversicht leben. Das ist unvorstellbar. In diesem Jahr lautet das Motto der evangelischen Fastenaktion: „Zuversicht - Sieben Wochen ohne Pessimismus!“ Aber, kann man so etwas wie Hoffnung und Zuversicht denn verordnen?





Ganz ohne Zuversicht lebt gewiss kein Mensch! Aber viele Menschen leben ihr Leben in einem beständigen Kreiseln um ihre Sorgen. Sie haben Angst vor unklaren und unkontrollierbaren Situationen, z.B. am Arbeitsplatz. Sie fürchten sich vor Dingen, die wohl möglich eintreten könnten, z.B. mit Blick auf ihre Lieben oder ihre Gesundheit. Sie drehen sich täglich in einem Kreisel aus Fragen, die ihnen oft genug auch noch den Nachtschlaf rauben. Gerade die Welt, in der wir gegenwärtig leben, hält dafür unüberschaubar viele Angebote bereit. Denken wir doch nur an die gerade eben neu anhebende „Flüchtlingskrise“! Oder an die Klimakrise. Oder an die gegensätzlichen Positionen in der Weltwirtschaft. Oder an das Corona-Virus, das uns eine ganz neue Seite der Globalisierung aufzeigt. All das sind auch ganz außerhalb unseres persönlichen Erlebens Gedanken, die uns in Sorgenkreisel ziehen können.

Sorgen kann man nicht einfach mit einem Knopfdruck abstellen. Wie gern würden wir das tun! Von daher steht die Aufforderung, sieben Wochen lang ohne Pessimismus zu leben ohne Fundament im Raum. Das könnte darauf hinauslaufen, sich wochenlang mit der Frage zu quälen, wie einer denn aus der Sorgenfalle herauskommt. Diese Aufforderung macht nur Sinn, wenn es mir gelingt, mein Leben und mein Denken ins Positive zu wenden. Dafür braucht es einen festen, verlässlichen Grund!





Die erste Einsicht auf dem Weg dahin ist zunächst: Sorgen machen keinen Sinn! Sorgen sind völlig sinnlos, überflüssig und haben keinen Nutzen! Denn das Sorgen hilft nichts und niemandem. Sorgen verändern auch gar nichts! Sie lassen uns nur immer tiefer im Moor negativer Gedanken treten.





Darum fragt Jesus in der Bergpredigt des Matthäus-Evangelium seine Freunde: Warum sorgt ihr euch so viel? Die Lilien auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel sorgen sich nicht! Und doch sind sie wunderschön und werden vom himmlischen Vater täglich versorgt! Jesus verweist also auf eine andere Instanz, die wir gegen die Sorgen stellen können: Das Vertrauen darauf, dass wir unser Leben nicht allein bewältigen müssen; Das Vertrauen auf Gott, den Schöpfer, der auch uns als seine Geschöpfe liebt und uns versorgen möchte, so wie er die ganze Schöpfung täglich umsorgt.





Das bedeutet nicht, wie der Vogel Strauß den Kopf in den Sand zu stecken, wegzuschauen und sich um gar nichts mehr zu kümmern. Es heißt einfach nur jeden Tag so zu nehmen, wie er jetzt gerade neu auf mich zukommt, und darin auf Gottes Hilfe zu vertrauen. Im Vater unser beten wir ja auch: „Unser tägliches Brot gib uns heute!“ Der schwäbische Theologe Hermann Bezzel hat diese Gegenwärtigkeit des Gottvertrauens einmal so umschrieben: “Gestern war schon. Morgen kommt erst. Heute hilft der Herr.“ In diesem Sinne kann es uns leichter fallen, sieben Wochen lang dem Pessimismus täglich neu die Tür aus unserem Leben zu weisen und mit Zuversicht den Tag jeweils ganz neu zu beginnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Wochenende!

Thorsten-Christian Hansen ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Grundschöttel