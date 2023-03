Wer hat an der Uhr gedreht?

Würden wir uns doch über jede Stunde Zeit so viele Gedanken machen, wie über diese eine bei der Zeitumstellung, meint Martin Treichel.

In der kommenden Nacht ist es wieder so weit: Die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. Die Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine Stunde kürzer. Seit vielen Jahren ist die Zeitumstellung ein verlässlicher Aufreger. Und alle haben eine Meinung dazu. Sogar eine Art Volksabstimmung hat dazu schon stattgefunden. Manchmal denke ich dann: Ach, würden wir uns doch über jede Stunde Zeit so viele Gedanken machen wie über diese.

120 Stunden im Jahr stehen deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer im Stau. Etwa 25 Stunden wöchentlich dauert die Fernsehzeit eines Durchschnittsdeutschen. Und über 3,5 Stunden sind wir durchschnittlich täglich am Smartphone. Das scheint alles ganz normal. Aber diese eine Stunde jedes Jahr am letzten Märzwochenende, die sorgt verlässlich für hoch erregte Debatten.

Anhalten oder vorspulen

So oder so: Der verordnete Dreh an der Uhr ist eine gute Gelegenheit, sich Gedanken über die Zeit zu machen. Schließlich ist sie schon eine interessante Sache: Mal vergeht sie wie im Flug, manchmal zieht sie sich wie Kaugummi. Mal wollen wir die Zeit am liebsten anhalten, ein andermal wäre es uns lieb, wir könnten vorspulen. Und wie oft wünschen wir uns, der Tag hätte mehr als 24 Stunden?

Wir leben heute in einer ungeheuer beschleunigten Lebenszeit. Als ich Jugendlicher war, in einer münsterländischen Kleinstadt in den 1980er Jahren, da dauerte es Tage, manchmal Wochen, bis ich das Buch in Händen hielt, das ich so gerne lesen wollte oder die Langspielplatte, die ich unbedingt hören wollte.

Es war dann immer ein kleines Fest, die ersten Seiten zu lesen oder die LP in aller Ruhe zu hören. Heute sind Buch und Musik in Sekundenschnelle auf meinem elektronischen Endgerät. Die Veränderungen sind tiefgreifend: Fast alle sind heute mobil und vernetzt.

Alles gleichzeitig

Ich kann im Café sitzen, mein Notebook aufklappen und arbeiten; schon mal in die Kneipe fahren und übers Handy letzte Dinge im Büro klären. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. Früher hatte man einfach Feierabend und war natürlich erst am nächsten Tag für Dienstliches wieder erreichbar. Der ganze Lebensrhythmus war ein anderer. Die Dinge geschahen eines nach dem anderen und nicht alle parallel und gleichzeitig. Und: Wer heute einfach so Zeit hat, macht sich verdächtig.

Die Erfolgreichen sind im Stress, sie haben keine Zeit, sie haben Termine. Und es sei es nur, sich selbst zu optimieren, noch mehr aus dem Tag und dem Leben herauszuholen.

„Alles hat seine Zeit“, heißt es beim Prediger Salomo in der Bibel. Der Weisheitslehrer führt das ganze Leben vor Augen: reden und schweigen, lachen und weinen, aufbauen und abbrechen, pflanzen und ausreißen... all das hat seine je eigene Zeit. Und er meint damit womöglich auch: Achtet darauf, dass ihr den Dingen ihre Zeit gebt! Konzentriert euch auf die eine Aufgabe, die jetzt dran ist! Macht nicht alles gleichzeitig, sondern tut das Wesentliche! Und nehmt euch Zeit für das Wesentliche.

Gesegnete Zeit im Ramadan

An diesem Wochenende ist nicht nur die Zeitumstellung. Es sind auch die ersten Tage des Ramadan. Ich wünsche unseren muslimischen Mitmenschen eine gesegnete Zeit. Und will von ihnen lernen. Denn im Ramadan geht es um weit mehr als nur um den Verzicht auf Essen und Trinken während vieler Stunden des Tages. Der Ramadan ist Zeichen eines Neuanfangs für Leib und Seele. Eine bewusste Auszeit, um zur Ruhe zu kommen und sich Zeit für das Wesentliche zu nehmen. Die Zeit des Verzichts fragt danach, was wir Menschen, ob religiös oder nicht, wirklich brauchen zum Leben – und was nicht. Vielleicht nehmen wir uns dafür an diesem Wochenende mal eine Stunde Zeit? Es muss ja nicht mitten in der Nacht sein.

Martin Treichel lebt in Wengern und ist Pfarrer für Männerarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen.

