Werbegemeinschaft Herdecke: Mit Sternen in dunkle Jahreszeit

Corona-Krise, Lockdown, dazu noch der dunkle November. All dem will die Werbegemeinschaft Herdecke etwas Erhellendes entgegensetzen. Alle heimischen Händler erhalten in diesen Tagen kostenlos Sterne. Die sollen dann vor den Geschäften leuchten und für eine schöne Atmosphäre in den Straßenzügen sorgen.

„Die Lage ist ernst, auch für den Einzelhandel in Herdecke“, sagt die zweite stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Marion Ambrosius-Schumacher. „Im Vergleich zum Frühjahr haben wir eine andere Lage, viele Leute gehen derzeit kaum noch ‘raus“, ergänzt Claus Schölermann als erster „Vize“. Beim Pressetermin im Zweibrücker Hof will aber niemand jammern, sondern eine neue Idee in den Mittelpunkt rücken. „Wir wollen die Stadt verschönern und sie in der dunklen Jahreszeit aufhübschen, und zwar sowohl im Sinne der Geschäftsleute als auch zur Attraktivitätssteigerung für Besucher“, sagt Vorsitzende Kirsten Deggim. „Mit der Aktion verbinden wir zugleich ein Dankeschön an unsere Mitglieder angesichts der jahrelangen Treue.“

62 Mitglieder zählt die Herdecker Werbegemeinschaft aktuell. Viele von ihnen haben bereits in den Jahren zuvor mit Laternen und Lichtern vor ihren Geschäften dafür gesorgt, dass im November oder Dezember die Straßen heller als gewöhnlich erschienen. Nun gibt es gewissermaßen weitere Verstärkung: Im Ringhotel am Zweibrücker Hof konnten sich die Geschäftsleute einen 60 mal 60 Zentimeter großen Stern gratis abholen. „Die sorgen vor den Läden bestimmt auch für einen Wiedererkennungswert“, meint Hotel-Gastgeberin Veronika Riepe.

Standen die Metall-Laternen, von denen noch ein knappes Dutzend im Umlauf sein dürften, auf dem Boden, können die neuen Sterne auch höher hängen. Sie lassen sich auch in Blumenkästen stecken, an Hausfassaden platzieren oder an der Eingangstür befestigen. Ein Akku sorgt dafür, dass die LED-Leuchten Energie bekommen und im dunklen Herdecke strahlen können. Per Fernbedienung sind 24 verschiedene Farbeinstellungen möglich, von grellen bis hin zu gemütlichen Tönen. „Es funktioniert“, sagt Geschäftsfrau Kathrin Gunkler-Egeler nach einem erfolgreichen Test.

Ab Freitag soll es leuchten

„Unser Wunsch ist, dass die Händler und Geschäftsleute spätestens ab diesem Freitag zum Late-Night-Shopping möglichst jeden Abend die Sterne anschalten“, so die Vorstandsleute der Werbegemeinschaft, die den Angaben zufolge genügend Exemplare bestellt habe. „Wer eine zweite Leuchte oder noch mehr haben möchte, kann das käuflich bei uns erwerben.“ Zum Advent kommen dann noch rote Schleifen dazu, um dekorativ an öffentlich einsehbaren Stellen auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Bis Heilig Abend sollen die Herdecker Geschäftsleute dann möglichst auch die Sterne möglichst immer in der Dämmerung anschalten. Und natürlich lasse sich das auch in den nächsten Jahren fortsetzen.

„Dazu hoffen wir, dass möglichst alle Herdecker Geschäfte ab dem 28. November an jedem Adventssamstag bis 16 Uhr öffnen“, so der Vorstand. Und vielleicht geht über die Stern-Aktion auch Kunden ein Licht auf, um ihre örtlichen Händler per Einkauf zu unterstützen.