Westender Weg wird wegen Bauarbeiten drei Wochen gesperrt

Auf diesem Abschnitt am Westender Weg (zwischen der Straßeneinmündung Hellbracke bis zum Abzweig Am Berge einschließlich Kreisverkehr) stehen Bauarbeiten und eine Sperrung an.

Ende. Der Westender Weg erhält zwischen dem Kreisel (Abzweig Am Berge) und der Einmündung Hellbracke neuen Asphalt. Buslinien müssen andere Wege nehmen

Der Westender Weg bekommt in einem Teilbereich eine neue Asphaltdecke. Von der Straßeneinmündung Hellbracke bis zum Abzweig Am Berge einschließlich Kreisverkehr werden durch diese Baumaßnahme die vorhandenen Schäden in der Fahrbahn behoben.

Für diese Arbeiten ist laut Mitteilung der Stadt Herdecke eine Vollsperrung des Westender Weges in dem genannten Teilstück notwendig. Diese beginnt am Dienstag, 9. November, und ist bis Sonntag, 28. November, angesetzt – vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse. Der Kreisverkehr Am Berge bleibt über die nördliche Zufahrt erreichbar. Eine Ausnahme bildet der Sonntag, 14. November: An diesem Tag wird der Kreisverkehr komplett gesperrt, damit hier der Asphalt eingebaut werden kann, ohne die Zufahrt zum Lebensmitteleinzelhandel in diesem Bereich zu beeinträchtigen.

Einschränkungen bei Buslinien

Die Arbeiten sollen binnen eines Tages abgeschlossen sein, sodass ab Montag, 15. November, die Einfahrt in den Kreisverkehr über die nördliche Zufahrt wieder möglich und damit auch der Lebensmittelmarkt erreichbar ist.

Die Buslinien L376, L564 und der Bürgerbus können die Haltestellen Kirchender Dorfweg (Ender Friedhof), Westender Weg (Ender Mitte, Eicklohweg, Huser Feld und Rostesiepen) nicht oder im Zeitraum nur teilweise bedienen. Diese werden über die Ender Talstraße umgeleitet. Entsprechende Hinweise werden an den Haltestellen ausgehängt.

Umleitungen

Die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bogestra) teilt mit: Wegen der Sperrung müssen die Busse der Linien 376 und Einsatzwagen ab Montag, 8. November, ca. 8 Uhr, für voraussichtlich drei Wochen umgeleitet werden. Dabei können die Haltestellen Herdecker Bach, Gahlenfeldstraße, Ender Friedhof, Ender Mitte, Eicklohweg, Huser Feld und Rostesiepen nicht angefahren werden. Außerdem wird die Haltestelle Westende/Gemeinschaftskrankenhaus in Fahrtrichtung Herdecke auf die gegenüberliegende Seite der Originalhaltestelle in Gegenrichtung verlegt.

Der zuständige Verkehrsbetrieb auf dieser Strecke, die Bogestra, bittet alle Fahrgäste schon vorab um Verständnis für diese Beeinträchtigung.

Für Fragen zum Tarif sowie zu allen Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das Service-Telefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (Festnetz 0,20 Euro/Anruf, mobil maximal 0,60 Euro/Anruf) angerufen werden.

