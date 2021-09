Wetter: 26 Azubis starten bei Demag Cranes Components

Wetter. Bei Demag Cranes Components ist das neue Ausbildungsjahr gestartet. 26 Mitarbeitende haben ihre Berufslaufbahn begonnen und wurden vom Unternehmen im Rahmen einer Feierstunde begrüßt: mit einem Ausblick und einem Rückblick auf die langjährige Firmengeschichte.

Nachwuchs fördern

In diesem Jahr beginnen neben sechs Kaufleuten und 14 gewerblich-technischen in Wetter auch zwei Auszubildende im Motorenwerk Uslar (Niedersachsen) ihre Berufslaufbahn. Zudem waren vier junge Mitarbeiter aus dem Großraum Stuttgart/Frankfurt angereist, die für die Konecranes Gruppe zu Mechatronikern ausgebildet werden. Jutta Chalupa, Leitung Personal für die Standorte Wetter und Uslar: „Unser Ziel ist es, den Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu entwickeln und zu fördern. Wir bieten ihnen bereits während ihrer Ausbildung umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten an.“ Mit dem neuen Jahrgang habe das Unternehmen derzeit 120 junge Menschen in Ausbildung und erreiche damit eine Ausbildungsquote von fast zehn Prozent.

Erst Lehre, dann Karriere

„Karriere mit Lehre: Mit einer fundierten Ausbildung bei Demag eröffnen sich Ihnen Wege für Ihre spätere Berufslaufbahn“; begrüßte Werkleiter Thomas Wiesmann die neuen Mitarbeitenden. „Für Demag ist es eine Selbstverständlichkeit und soziale Pflicht, in die Ausbildung junger Menschen zu investieren. Denn die Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs ist eine zentrale Aufgabe – nicht nur in unserem Unternehmen. Nur mit versierten Fachkräften können wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein.“

„Nicht nur der Name Demag hat eine lange erfolgreiche Geschichte, auch unsere Ausbildung genießt einen hohen Stellenwert“, sagte Betriebsratsvorsitzende Ivonne Eisenblätter, die gleichzeitig als Konzernbetriebsratsvorsitzende für die Konecranes Gruppe auch die Konecranes Auszubildenden willkommen hieß. „Gerade in Zeiten, in denen viele Betriebe ihre Ausbildungsangebote herunterfahren, haben wir uns zur Ausbildung bekannt und bieten nach erfolgreichem Abschluss eine unbefristete Übernahme auf Basis unseres Zukunftstarifvertrags für den Demag Standort Wetter an.“

Jeder Auszubildende erhielt ein Starterpaket in einer Demag Bag, die aus dem Jubiläumsbanner zum 200-Jährigen in limitierter Auflage gefertigt wurde. Jutta Chalupa: „Mit dieser Tasche tragen Sie schon heute auch ein Stück unserer starken Unternehmensgeschichte mit sich.“

