Das Wetter passt: An diesem Donnerstag lässt der Trägerverein „Unser Freibad am See“ Gäste in die Becken.

Schwimmen Die Freibadsaison am Harkortsee in Wetter startet am 1. Juni

Wetter. Das Naturbad an der Gustav-Vorsteher-Straße öffnet jetzt am Donnerstag erstmals in diesem Jahr. Hier alle Infos zu Zeiten und Preisen in 2023.

Die Temperaturen spielen mit, die diesjährige Saison im Naturbad an der Gustav-Vorsteher-Straße in Wetter kann an diesem Donnerstag starten. Der Trägerverein „Unser Freibad am See“ öffnet die Türen ab dem 1. Juni wochentags von 13 bis 18.30 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18.30 Uhr. Letztgenannte Zeiten gelten auch in den Sommerferien, Kassenschluss ist immer um 18 Uhr.

Bei Gewitter oder schlechtem Wetter bleibt das Bad geschlossen, dazu informiert der Verein kurzfristig. Der Eintritt kostet vier Euro, Kinder zahlen die Hälfte. Es gibt auch vergünstigte Abend-Tickets, Zehner- und Saisonkarten. Die Saison endet voraussichtlich am 17. September 2023.

Weitere Auskünfte im Internet (www.tv-freibad-wetter.de).

