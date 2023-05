Wetter: Ausweis-Abholung mit Fingerabdruck möglich

Wetter. Wetteraner können Ausweisdokumente ab sofort an einer Station vor dem Rathaus II abholen. So funktioniert der Service.

Nach der Arbeit noch schnell den neuen Ausweis abholen, auch wenn das Bürgerbüro bereits geschlossen ist? Das ist ab sofort kein Problem mehr und ohne Stress möglich: Mit der neuen digitalen Abholstation für Personalausweisdokumente – diese steht am Rathaus II in der Kaiserstraße 70 am Eingang zum Stadtmarketing.

24-Stunden-Service

Die Station ermöglicht einen „24/7-Service“ zur Abholung von (Ausweis-) Dokumenten, die zuvor im Bürgerbüro beantragt wurden. Die Station verfügt über 42 Fächer, davon 32 in kleiner, 10 in großer Ausführung. Alle können und sollen gleichermaßen für die Dokumentenübergabe eingesetzt werden. Zu Anfang können dort erst einmal Personalausweisdokumente abgeholt werden, in Kürze sollen dann weitere Möglichkeiten wie Reisepässe geprüft und ergänzt werden.

Ausgabe von Fundsachen

Die großen Fächer an der Abholstation könnten zukünftig zum Beispiel auch für die Ausgabe von (größeren) Fundsachen genutzt werden. Im Zuge der Digitalisierung von Bürgerdiensten hat der Fachdienst 1/3 für Informationstechnologie und Organisation der Stadt Wetter (Ruhr) in Zusammenarbeit mit dem Bürgerbüro diese Idee als erste Kommune im Ennepe-Ruhr-Kreis umgesetzt. Das bedeutet einen neuen, modernen Bürgerservice ohne Wartezeit und außerhalb der Öffnungszeiten des Bürgerbüros.

Bei Antragstellung entscheiden

Wie können die Bürger den Service nutzen? Möchten Bürger einen Ausweis im Bürgerbüro beantragen, können Sie bei der Antragstellung angeben, ob sie ihr Dokument später an der Abholstation in Empfang nehmen möchten. Vor Ort im Bürgerbüro hinterlegen Sie dann einen Fingerabdruck zur späteren Legitimierung an der Station und eine E-Mail-Adresse. Nachträglich lässt sich eine Abholung an der Station nicht mehr vereinbaren. Bei der Beantragung des neuen Dokuments ist das alte Dokument im Bürgerbüro zu hinterlegen. Nur so ist eine rechtlich korrekte Übergabe des neuen Dokuments mittels Rathaus-Abholstation möglich.

Benachrichtigung per Mail

Sind die neuen Ausweisdokumente von der Bundesdruckerei im Bürgerbüro in Wetter (Ruhr) angekommen, werden Antragstellende per E-Mail in Kenntnis gesetzt, sobald das Fach befüllt wurde und das Ausweisdokument abgeholt werden kann. Das Dokument ist dann für eine Zeit von sieben Kalendertagen hinterlegt (bei Fristablauf erfolgt ebenfalls eine E-Mail). In diesem Zeitraum kann der Ausweis dann an der Station abgeholt werden. Dazu benötigt der Bürger wahlweise den PIN-Code oder den QR-Code, der in der E-Mail angeben ist. Dieser muss am Touchscreen der Abholstation eingegeben werden. Alternativ kann der QR-Code direkt vom Smartphone eingescannt werden. Danach legitimiert man sich weiter durch das Einlesen des individuellen Fingerabdrucks, woraufhin sich ein Fach mit dem Dokument darin öffnet. Dieses kann dann problemlos entnommen werden. Im Anschluss sollte die Fachtür der Station wieder geschlossen werden.

Fristablauf

Wird der Ausweis nicht innerhalb der siebentägigen Frist abgeholt, wird er durch die Mitarbeitenden des Bürgerbüros entnommen und zur persönlichen Abholung im Bürgerbüro hinterlegt. Auch darüber wird der Bürger per E-Mail informiert. Bürgermeister Frank Hasenberg begrüßt die neue Abholmöglichkeit: „Mit der neuen Abholstation bieten wir Wetters Bürger einen weiteren digitalen Service und ein modernes, flexibles Angebot, losgelöst von den Öffnungszeiten des Bürgerbüros. Durch die zweifache Legitimierung per PIN-Code und Fingerabdruck ist es zudem eine sichere Angelegenheit, um sein Ausweisdokument abzuholen.“

Ergänzender Service

Das Angebot der digitalen Abholstation ist ein ergänzender Service des Bürgerbüros der Stadt Wetter und richtet sich grundsätzlich an alle Bürger in der Harkortstadt. Die Abholung vor Ort im Bürgerbüro bleibt natürlich ebenfalls bestehen. Bei Fragen oder Problemen rund um die Abholung an der Station stehen die Mitarbeitenden des Bürgerbüros während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Zu der Nutzung der Abholstation gibt es außerdem eine Informationsbroschüre, die im Bürgerbüro ausliegt und an Interessierte bzw. Antragstellende ausgegeben wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter