Wetter: AVU spürt große Verunsicherung ihrer Kunden

Wetter. Mitarbeitende kämen mit der Beantwortung der vielen Kundenanfragen nicht nach, teilt der Energieversorger AVU mit. Und gibt Bürgern Tipps.

Die AVU informiert über aktuelle Neuerungen für ihre Kunden: Beinahe täglich ergäben sich zurzeit Neuerungen für Energieverbraucher. Auch die AVU-Kunden hätten viele Fragen – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der telefonischen Hotline und in den Treffpunkten kämen mit der Beantwortung nicht nach, so das Unternehmen. Hier ein paar wichtige Infos auf häufig gestellte Fragen:

Aktuell ist die vorgeschlagene Einmalzahlung ein Thema. Für die Anpassung der Abschläge ist wichtig: Der Dezember-Abschlag ist nicht die Grundlage für diese Einmalzahlung. Die Zahlung basiert auf dem September-Abschlag und ist damit schon festgelegt. In der zweiten Stufe soll ab 1. März 2023 die Gaspreisbremse folgen. Wie diese genau aussieht, steht noch nicht fest. „Das alles ist bisher nur ein Vorschlag der Expertenkommission – wir müssen abwarten, wie die Politik das umsetzt“, erklärt AVU-Vorstand Uwe Träris. „Der erste Eindruck zeigt aber, dass es schnelle und umsetzbare Lösungen sind, die für uns machbar sind“, so Träris weiter.

Gasumlage von AVU nicht berechnet

Hinzu kommen bereits beschlossene Maßnahmen: Die Gasbeschaffungs-Umlage fällt weg. Sie wird also von der AVU nicht berechnet. Die Reduzierung der Mehrwertsteuer beim Gas auf sieben Prozent gebe die AVU selbstverständlich weiter. Weiterhin gelte aber auch der Appell an Haushalte und Unternehmen, so viel Energie wie möglich einzusparen. Denn alle Maßnahmen hätten nur preisdämpfende Wirkung angesichts der bereits angekündigten und wahrscheinlich weiteren Preiserhöhungen.

Viele Kunden seien verunsichert, machten sich Sorgen um weiter steigende Kosten und hätten Beratungsbedarf. Das Resultat: Hunderte unbearbeitete Mails und dreimal so viele Anrufe wie an ‚normalen‘ Tagen.

Die AVU-Kundenberaterinnen und -Kundenberater versuchten so gut und so schnell wie möglich zu reagieren, so das Unternehmen. Aus diesem Grund schlössen aktuell auch die Kundenbüros eine Stunde früher. Die so gewonnene Zeit werde genutzt, um vorrangig Kunden-Mails zu bearbeiten.

Strukturierte Anfragen

Noch effektiver ließen sich Anfragen mit dem neuen Kontaktformular auf der AVU-Webseite stellen: Nach Eingabe der Kundennummer könne man hier unter verschiedenen Themen auswählen. Durch diese strukturierten Anfragen werde eine schnellere Bearbeitung möglich. Auf häufig gestellte Fragen gebe es auch auf den Internetseiten des Unternehmens die Antworten, so dass ein Anruf oder eine Mail gar nicht notwendig sei.

