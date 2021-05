Wetter: Bauarbeiten behindern Zugverkehr der RE 16 und RB 40

Am Bahnhof Wetter müssen Fahrgäste in den nächsten Tagen teilweise umdisponieren.

Wetter/Witten/Hagen. Aufgrund von Bauarbeiten kommt es auf den Zuglinien RE 16 und RB 40 (mit Halt am Bahnhof in Wetter) in den nächsten Tagen zu Einschränkungen.

Im Zeitraum von Freitag, 21. Mai, 22.30 Uhr, bis Freitag, 4. Juni, 5 Uhr, finden laut Mitteilung Schienen- und Weichenerneuerungen zwischen Essen Hbf und Witten Hbf durch die DB Netz AG statt. Aufgrund dessen kommt es zu diversen Umleitungen und Ausfällen auf den Zuglinien RB 40 und RE 16 von Abellio, beide Züge halten auch in Wetter.

Linie RB 40

Von Freitag bis Mittwoch, 21. bis 26. Mai, entfällt auf der Linie RB 40 der Halt in Essen-Kray Süd und Wattenscheid. Die Züge der Linie fahren in dem Zeitraum eine Umleitung mit Ersatzhalt in Essen-Steele und Wattenscheid-Höntrop. Dadurch kann es zu einer Verspätung von ca. 5 Minuten kommen. Für die Ausfälle wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Essen-Kray Süd, Pramenweg (auf Am Zehnthof, Höhe Esso Tankstelle); Essen-Steele S, Busbahnhof; Wattenscheid-Höntrop, Wattenscheid-Höntrop Bf (in der Höntroper Str. an der Richtungsfahrbahn Süd); Wattenscheid, Bahnhofstraße (unter der A40-Brücke).

Von Mittwoch, 26. Mai, bis Freitag 4. Juni, entfallen bei einzelnen Fahrten der Linie RB 40 die Halte in Essen Hbf, Essen-Kray Süd, Wattenscheid und Bochum Hbf. Für die Ausfälle wird ein Schienenersatzverkehr, kurz SEV, mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Essen Hbf, Freiheit Bussteig 10; Essen-Kray Süd, Pramenweg (auf Am Zehnthof, Höhe Esso Tankstelle); Wattenscheid, Bahnhofstraße (unter der A40-Brücke); Bochum Hbf, Buddenbergplatz. Zur Sicherung der jeweils letzten Fahrt am Tag wird eine zusätzliche SEV-Fahrt eingerichtet. Diese hält an folgenden weiteren Haltepunkten: Witten Hbf, Haltestelle Witten Bf; Wetter, Haltestelle Wetter Bf; Hagen-Vorhalle, Bahnhofsvorplatz; Hagen Hbf, Bussteig 4.

Linie RE 16

Von Samstag bis Dienstag, 22. bis 25. Mai, entfällt auf der Linie RE 16 der Halt in Essen Hbf, Wattenscheid und Bochum Hbf. Für die Ausfälle wird ein SEV mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Essen Hbf, Freiheit Bussteig 10; Wattenscheid, Bahnhofstraße (unter der A40-Brücke); Bochum Hbf, Buddenbergplatz.

Am Sonntag, 30. Mai, entfallen die Halte bei einzelnen Fahrten der Linie RE 16 in Essen Hbf, Wattenscheid, Bochum Hbf und Witten Hbf erneut. Für die ausfallenden Fahrten wird ein SEV mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Essen Hbf, Freiheit Bussteig 10; Wattenscheid, Bahnhofstraße (unter der A40-Brücke); Bochum Hbf, Buddenbergplatz; Witten Hbf, Haltestelle Witten Bf. Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern.

Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehr aktuell“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter