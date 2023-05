Wetter bekommt neuen Vize-Chef bei der Feuerwehr

Thomas Schuckert (rechts) hört als Vize-Chef der Feuerwehr in Wetter auf.

Wetter. Thomas Schuckert scheidet aus Altersgründen als Vize-Chef der Feuerwehr in Wetter aus. Sein Nachfolger ist gefunden.

Brandoberinspektor Patric Poblotzki soll zum neuen stellvertretenden Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Wetter bestellt werden. Das hat der Ausschuss für Öffentliche Ordnung einstimmig dem Rat der Stadt Wetter empfohlen. Der Ausschuss ist damit einer Empfehlung von Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm gefolgt.

Im März hatte es ein Anhörungsverfahren für die Besetzung der Stelle gegeben, die auf sechs Jahre befristet ist und mit einem Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit verbunden ist. „Es war nicht erkennbar, dass es aus der Feuerwehr Kritik oder Widerstände gegen eine Amtswahrnehmung als stellvertretender Leiter der Feuerwehr gab“, hat Rehm der Stadt geschrieben.

Patric Poblotzki verfügt über die fachlichen Voraussetzungen für die neue Aufgabe. Ein noch fehlender Lehrgang steht Ende des Monats auf seinem Plan.

Bislang war Thomas Schuckert stellvertretender Wehrführer in Wetter. Seine Amtszeit läuft am 24. September aus. Aus Altersgründen steht er für eine weitere Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis nicht mehr zur Verfügung.

