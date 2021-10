Wetter bietet Kindern viel Programm für die Herbstferien

Wetter. In den Herbstferien muss in Wetter keine Langeweile aufkommen. Die Stadt bietet viel Programm.

Kinder und Jugendliche aus Wetter können sich auf ein vielfältiges Herbstferienprogramm freuen. Neben Kreativangeboten, wie zum Beispiel das Modellieren von Tieren oder das Herstellen von Batik-T-Shirts, bleibt Zeit für Ausflüge oder einen Spielenachmittag. Und aufgepasst: ein Gauner treibt sein Unwesen. Kann der Fall gelöst werden? Das alles kann im Jugendzentrum herausgefunden werden.

Zur Halbzeit der Ferien findet am Freitag, 15. Oktober, am Jugendzentrum in Alt-Wetter von 14 bis 20 Uhr das Herbstfest „Grill & Chill“ statt. Hier erwarten die Kinder und Jugendlichen Leckereien vom Grill und alkoholfreie Cocktails, Selfies in der Fotobox, ein Clown und weiteren Überraschungen.

Jugendzentrum ist geöffnet

Ergänzt wird das Programm um Ausflüge zum Ketteler Hof bzw. ins Phantasialand. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren geht es an den Feriendienstagen, 12. und 19. Oktober, zum Ketteler Hof, für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren an den Donnerstagen, 14. und 21. Oktober, ins Phantasialand. Für die Ausflüge ist eine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr am Jugendzentrum Alt-Wetter (Kaiserstraße 118). Die Rückfahrt erfolgt jeweils um 16 Uhr.

Das Jugendzentrum hat in den Ferien (11. bis 22. Oktober) von Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet, ausgenommen sind die Tage der Sonderaktionen. Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenlos. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Stadt Wetter. Dort kann auch bis zum 6. Oktober die Online-Reservierung für die Ausflüge vorgenommen werden.

Auch die Offene Ganztagsbetreuung der Bergschule hat ein buntes Ferienprogramm vorbereitet. So können sich die Kinder auf originelle Angebote und auf die Besuche in den Freizeitparks freuen.

