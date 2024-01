Wetter: CDU und Grüne fordern Verbesserungen nach Hangrutsch

Kaiserstraße gesperrt: Während Bündnis 90/Die Grünen eine Sondersitzung des Fachausschusses anregt, schlägt die CDU Änderungen für Buslinien vor.

Auch in den Reihen der Politik wachsen die Sorgen wegen der voll gesperrten Kaiserstraße am Ortsausgang von Wetter. Die Fraktion der Grünen regt an, eine Sondersitzung des Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschusses einzuberufen. Die heimische CDU sorgt sich wegen der Folgen und Probleme für viele Buslinien.

Mehr für ÖPNV tun

„Ein Unglück kommt selten allein“, heißt es in einer Stellungnahme der CDU. „Die aktuelle Situation haben sich weder die Verantwortlichen in den zuständigen Verkehrsbetrieben noch unsere Stadtverwaltung und erst recht nicht die Nutzer des lokalen ÖPNV gewünscht.“ Aus der Sicht von Wetters Christdemokraten müsse aber das derzeitige und aus dem Boden gestampfte Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr noch deutlich verbessert werden.

Der Schnellbus (SB) 38 etwa sollte zusätzlich am Bahnhof Oberwengern halten, das „sollte wohl problemlos möglich sein. Die innerörtliche Verbindung der Linie 595 fällt für uns nicht nachvollziehbar komplett aus. Hier bietet sich eine Anbindung im Stundentakt an, ergänzt durch das lokale Angebot des Bürgerbusvereins Alt-Wetter“, so die CDU. Etwas anspruchsvoller sei die noch zu erarbeitende Lösung für die Linienführung der 553 und 555. „Grundsätzlich kann der Bahnhof in Alt-Wetter von Herdecke aus angefahren werden. Dann sollte man dies auch tun. Eine Möglichkeit wäre ein Splitting der Linien. Ein Bus fährt von Herdecke nach Wetter Bahnhof und wieder zurück, die andere Linie von Hagen-Westerbauer zum Bahnhof Oberwengern und über die Haltestellen Am Wilshause und Schulzentrum zurück. Die Verknüpfung erfolgt dann halt zu Fuß über die Overwegbrücke.“ Dazu brauche es noch ein Angebot für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Grüne wollen Schulterschluss aller Beteiligten

Bündnis 90/Die Grünen in Wetter erhofft sich Ähnliches durch eine außerordentliche Sitzung des Fachausschusses. Die Fraktion sorgt sich wegen der aktuellen Verkehrssituation in und nach Alt-Wetter („in einem hohen Maße gestört“), hat aber die Gewerbetreibenden im gesperrten Abschnitt der Kaiserstraße im Blick. Mit Vertretern von Straßen NRW, der Stadt Herdecke, der Verkehrsunternehmen sowie des Bürgerbusvereins sollen Verbesserungen erarbeitet werden. „Aufgrund der Folgen der Sperrung der Kaiserstraße ergibt sich aus unserer Sicht eine Dringlichkeit, die eine Beratung dieses Themas erst in der nächsten regulären Sitzung des Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschusses am 14. Februar zu spät erscheinen lässt“, so die Grünen.

