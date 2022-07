Wetter: Chefärzte der Ev. Stiftung als Top-Mediziner geehrt

Volmarstein. Geballte Fachkompetenz in der Evangelischen Stiftung Volmarstein: Vier Chefärzte des Hauses wurden jetzt als Top-Mediziner Deutschlands geehrt.

Zu den Top-Medizinern Deutschlands zählen auch vier Chefärzte der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Zum ersten Mal dabei: Dr. Claas Brockschmidt.

Der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe wurde in zwei Kategorien ausgezeichnet. Sowohl in der Hernien-Chirurgie (Bruch- oder Weichteil-Chirurgie) als auch in der Adipositas-Chirurgie gilt er als einer der Top-Mediziner in Deutschland. In beiden Fachgebieten ist er mit seinem Team seit Jahren spezialisiert und als Kompetenzzentrum von der Fachgesellschaft zertifiziert.

Spezialisierte Teams

Drei Chefärzte der Stiftung erhielten das Siegel erneut: Prof. Dr. Carsten Gebert, Chefarzt der Tumororthopädie und Revisionsendoprothetik (Ersatz eines künstlichen Gelenks) in der Orthopädischen Klinik Volmarstein, wurde in der Kategorie „Knochenkrebs“ ausgezeichnet. Nicht nur als Top-Mediziner. Das Team der Tumororthopädie und Revisionschirurgie der Klinik ist auf komplexe und schwierige Operationen spezialisiert.

Behandlung von Blasenschwäche

Dr. med. Dr. hab. Jacek Kociszewski, Chefarzt der Frauenklinik im Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe, ist ein geschätzter Experte bei der Behandlung von Blasenschwäche und Senkungsbeschwerden. Der Top-Mediziner im Fachgebiet „Gynäkologische OPs“ und sein Team sind für ihre Kompetenz weit über die Region hinaus bekannt.

Lebensqualität verbessern

Dr. Benedikt Leidinger, Chefarzt in der Orthopädischen Klinik Volmarstein, ist Top-Mediziner im Fachgebiet „Kinderorthopädie“. Er behandelt Kinder und Jugendliche mit angeborenen oder erworbenen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Ziel ist es, strukturelle Schäden und Funktionsdefizite frühzeitig zu verhindern und die Lebensqualität zu verbessern. Dies gilt ganz besonders für Kinder mit schwersten Behinderungen.

Wegweiser für Patienten

Das Siegel ist nicht nur eine begehrte Auszeichnung für jeden Mediziner, sondern auch ein anerkannter Wegweiser für Patienten. Die fast einjährige Datenerhebung und Auswertung erfolgte durch das unabhängige Recherche-Institut FactField. Erfasst werden Informationen zur Behandlungsleistung, Qualifikation, Reputation, zur wissenschaftlichen Arbeit und zu Serviceangeboten. Unter anderem werden über 30.000 Ärztinnen und Ärzten befragt und Arzt- und Patientenportale analysiert. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Mediziner erneut ausgezeichnet wurden“, so Frank Bessler, Ärztlicher Leiter des Geschäftsfeldes Gesundheit. „Die Auszeichnungen unterstreichen einmal mehr, welche hohe Fachkompetenz unsere Kliniken vorweisen.“

