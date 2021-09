Raphael Kohlhage (links) von der Firma "thinkAwesome" aus Schwelm stellt in der Gaststätte Friedrichs am See in Wetter Geschäftsführer Jurij Bott den CovScan vor. Dieses Gerät zeigt nach dem Vorhalten etwa des digitalen Impfausweises (QR-Code) per Ampelsystem an, welche Gäste komplett durchgeimpft die Innengastronomie betreten können und wer besser draußen bleiben sollte.