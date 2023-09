Wetter: Drei Einbrüche in recht kurzer Zeit, Täter unbekannt

Einbrecher (Symbolbild) sind in Wetter mehrfach aktiv gewesen, so die Polizei.

Wetter. Zweimal Wengern, dazu ein Fall in Wetters Ruhrstraße: Die Polizei sucht nach Straftaten zwischen dem 21. und 23. September Hinweise von Zeugen.

Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitag, 22. September, 22 Uhr, bis zum Samstag, 23. September, 7.30 Uhr, die Tür eines Hintereinganges zu einem Kiosk an der Osterfeldstraße in Wengern aufzubrechen. Als ihnen der Aufbruch misslang, flüchteten der oder die Täter laut Mitteilung der Polizei in unbekannte Richtung.

Metallschränke aufgebrochen

In der Zeit vom späten Nachmittag des Donnerstags, 21. September, bis zum frühen Morgen des Freitags, 22. September, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines metallverarbeitenden Betriebs in der Straße Auf der Bleiche in Wengern auf. In der Werkshalle brachen sie diverse Gitter sowie Metallschränke auf und entwendeten große Metallschienen und -platten. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Aufgrund des großen Gewichts der Beute verwendeten die Täter wahrscheinlich einen Transporter oder ein ähnlich großes Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tabakwaren entwendet

Am 23. September um 0.55 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine Seitentür Zugang zu einem Getränkemarkt in der Ruhrstraße in Wetter. Anschließend entwendeten sie diverse Tabakwaren und flüchteten vom Tatort. Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst, sodass ein Mitarbeiter der Firma kurz darauf die Polizei informierte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise von Zeugen zu den Einbrüchen in der Straße Auf der Bleiche und in der Ruhrstraße nimmt die Polizei telefonisch unter 02324-9166-1234 entgegen.

