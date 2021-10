Wetter: Energieversorger klimafreundlich zur Kundschaft

Ennepe-Ruhr/Wetter. AVU und EN-Agentur kooperieren und bieten Einzelhändlern zwei E-Lastenfahrräder zum Ausliefern von Waren an.

„Wir sind alle noch da“ – das war das Motto des Jahresgesprächs, zu dem die AVU die Stadtmarketing-Organisationen im Versorgungsgebiet eingeladen hatte. Schon seit langem gibt es über die finanzielle Förderung hinaus dieses Netzwerk, das die Stadtmarketing-Organisationen in den sieben Städten (EN-Kreis ohne Witten und Herdecke) für den Informationsaustausch untereinander nutzen.

Konkrete Projekte

„Wir halten den Kontakt“, versprach AVU-Vorstand Uwe Träris bei der Begrüßung zu dem virtuellen Treffen. Er gab zusammen mit Marketing-Leiter Daniel Flasche einen kurzen Überblick über die wichtigsten AVU-Themen in diesem Jahr. Dazu gehören die Bewältigung der Schäden nach dem Hochwasser im Juli wie auch die aktuellen Marktentwicklungen. Und es gab konkrete Projekte wie den Plan einer Facebook-Gruppe, um die Reichweite in dem sozialen Netzwerk zu steigern. „So können wir gemeinsam besser auf unsere Veranstaltungen und Projekte aufmerksam machen, wenn wir das liken oder teilen“, meinte Daniel Flasche.

Keine digitale, sondern eine handfeste Kooperation stellte Jürgen Köder, Geschäftsführer der EN-Agentur vor: Mit Förderung aus dem AVU-Grünstrom-Fonds und dem Landesprogramm progres.nrw bietet die Wirtschaftsförderungsagentur den Einzelhändlern zwei Lastenfahrräder.

Mehr als Energie und Wasser

Gestartet wird ab Dezember in Schwelm und Wetter in Zusammenarbeit mit den städtischen Wirtschaftsförderungen. Gebucht werden können die Räder über das Portal www.ennepe-ruhr-liefert.de oder www.zeero.ruhr. „So setzen wir den Gedanken um, klimafreundlich Waren zum Kunden zu liefern“, erläuterte Köder. Und weil auf dem Weg zum Kunden im Kreis ja einige Höhenmeter überwunden werden müssen, sind das E-Lastenräder.

In sieben von neun Städten

Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen hat ihr Stammgebiet als Energiedienstleister und Wasserversorger in sieben von neun Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Unternehmensziel der AVU ist es, „das zuverlässige, eigenständige und kommunale Dienstleistungs-Unternehmen in der Region zu sein.“ Dieser Grundsatz unterstreicht die enge Verbundenheit mit den Städten, Unternehmen und den Menschen in der Region.

Energie sei für die AVU mehr als die Lieferung von Strom, Erdgas und Wasser, so die Selbstcharakterisierung. Dienstleistungen rund um den wirtschaftlichen und ökologischen Einsatz der Energie stünden im Mittelpunkt. Aktionäre sind der EN-Kreis (29,1%), die Städte Gevelsberg (12,8%), Schwelm (6,9%), Ennepetal (1,2%) und die Westenergie AG, Essen (50%).

425 Mitarbeiter Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die AVU einen Umsatz von rund 294,2 Millionen Euro und einen Bilanzgewinn von 11,52 Millionen Euro. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die AVU-Gruppe 425 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit AVU Netz und AVU Serviceplus). Wichtige Beteiligungen sind die AVU Netz GmbH (Netzbetreiber und Konzessionsnehmer im EN-Kreis), die AVU-Serviceplus GmbH (Erneuerbare Energien und Energieeffizienz), die Stadtwerke Hattingen (Erdgas, Wasser), die AHE (Entsorgung) sowie die Verbund-Wasserwerk Witten GmbH (VWW).

