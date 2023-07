Wetter: Erste unverpackte Lebensmittel einkaufen

Wetter. Gundermann bietet Mehl, Nudeln und Linsen zum Selbstkostenpreis an. Dabei sollen die Käufer auch ins Gespräch kommen.

Ein Anfang ist gemacht, die neuen Regale sind aufgebaut und die großen Behälter befüllt mit Dinkelmehl, getrockneten Tomaten, Rosinen und mehr. Insgesamt zwölf Lebensmittel können Wetteraner ab sofort auch unverpackt einkaufen – im Ladenlokal des Vereins Gundermann und Kinder an der Königstraße 62 in Alt-Wetter. Jakob Stockermann hat das Projekt angestoßen, wobei es dem Vereinsmitglied keineswegs nur um Nachhaltigkeit geht, sondern vielmehr darum, Menschen zusammen zu bringen, Gemeinschaft und Solidarität zu stärken.

Angebote für Familien und Kinder

Den Verein versteht Jakob Stockermann (27) als Plattform für Menschen, die etwas bewegen wollen. 31 gemeinnützige Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur, Gesundheit, soziales Miteinander, Klimaschutz und Verkehrswende wurden allein im letzten Jahr realisiert. „Es gibt viele Angebote für Familien und Kinder, auch viele Kreativ-Angebote für verschiedene Altersgruppen in dem offenen Atelier gegenüber“, sagt der Wetteraner und deutet auf das ehemalige Ladenlokal von Gardinen Steinbach an der Königstraße 55. Jakob Stockermann, selbst junger Vater, hat gerade sein Studium der Elektro- und Informationstechnik abgeschlossen und ist auf Jobsuche. Nachhaltigkeit ist sein persönliches Thema, aber auch die Pflege von Nachbarschaft und Begegnung hier in Wetter, wo er aufgewachsen ist. Und wohin er nach Stationen in Dortmund und Bochum wieder zurückgekehrt ist.

Erschwingliche Produkte

Für das Projekt, den Aufbau von „solidarischen Versorgungssystemen in Wetter“, gab es vom Land NRW Fördermittel in Höhe von 1000 Euro. „Davon haben wir die Regale besorgt und eingerichtet, so dass wir jetzt zwölf Produkte anbieten, die von der Kornkammer in Witten und Bio-Großhändlern stammen“, erläutert Jakob Stockermann. In erster Linie sollen die Produkte aus der Region kommen, aber die Sultaninen und getrockneten Datteln etwa kommen aus Tunesien. Uns geht es auch darum, „dass die Produkte einigermaßen erschwinglich sind.“

Bislang sei es eher eine kleine „Bubble“ (Gruppe), die Unverpackt-Angebote bzw. -Läden nutze, „aber wir wünschen uns, dass daraus eine große Gemeinschaft wird“. Die unverpackten Lebensmittel gibt der Verein übrigens zum Selbstkostenpreis ab; denn „wir wollen keinen Gewinn machen. Wer mehr geben möchte, kann das gerne tun. Damit finanzieren wir dann andere Vereinsaktivitäten oder ersetzen Produkte, die vielleicht mal schlecht geworden sind“. Auflagen des Gesundheitsamtes erlaubten eine offizielle Abgabe der Lebensmittel derzeit nur an Vereinsmitglieder, erklärt Jakob Stockermann: „Das ist eine kleine Hürde, aber es passt gut, um mehr Mitglieder zu gewinnen. Das soll sich ja auch verstetigen und für uns planbarer werden.“

Gerettete Lebensmittel verteilen

Apropos planen: Jakob Stockermann und seine Mitstreiter bei Gundermann wollen schon bald zwei weitere Projekte verwirklichen. Im Sinne von Food-Sharing sollen Lebensmittel vor dem Verderben gerettet und über Verteilstationen an Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden. „Dazu suchen wir noch Kooperationen mit Lebensmittelläden und Discountern. Mit einem Markthändler vom Wochenmarkt gibt es bereits eine solche. Aber wir kriegen die Lebensmittel noch nicht verteilt“, so der 27-Jährige. Dafür müssen noch sogenannte Verteiler her, „also Orte, die ständig zugänglich sind und an denen wir Kühlschrank und Regale aufstellen können. Das könnten zum Beispiel Kioske sein oder auch ein privater Garagenhof wäre machbar. Der Verteilort muss nur zentral sein“. Auf keinen Fall wolle Gundermann damit in Konkurrenz zum Brotkorb treten; es gehe nur darum, Lebensmittel nicht zu verschwenden bzw. wegzuwerfen.

Gegen Spende Müsliriegel mitnehmen

Etwas konkretere Formen hat ein weiteres Projekt angenommen: Durch eine Kooperation mit dem Lebensmittelretter „fairTeilbar“in Münster, die in großen Mengen Produkte vor dem Müll bewahren, bekomme auch Gundermann nun viele zwar abgelaufene, aber durchaus noch genießbare Lebensmittel wie Müsli-Riegel, Chips, Nussmilch und ähnliches. Alles wird vor Ort verteilt. „Wer möchte, kann es gegen eine Spende mitnehmen.“ Ziel sei es, eine Kultur der gegenseitigen Hilfe aufzubauen. „Wetter hat da noch viel Potenzial, auch bei älteren Menschen. Auch die brauchen Kontakt und Austausch“, ist Jakob Stockermann überzeugt. Wobei ihm eines ganz wichtig ist: „Ich möchte das alles nicht für die Leute, sondern mit ihnen machen. Damit alle Menschen ein gutes Leben führen können.“