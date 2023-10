Wetter: Es gibt noch Karten für die Halloween-Kinderdisco

Für die Kinderdisco an Halloween in Volmarstein gibt es noch freie Karten. (Symbolbild).

Wetter. Im Vereinsheim des Sus Volmarstein findet an Halloween eine Kinderparty statt. Neben Buffet und Musik lockt ein Kostümwettbewerb. Alle Infos:

Halloween steht vor der Tür, und am gruseligsten Tag des Jahres sollen auch die Kinder einen Ort zum Feiern haben. Deswegen veranstaltet Manuela Gabriel eine Halloweenparty im Vereinsheim des Sus Volmarstein. Eingeladen sind Kinder zwischen 6 und 14 Jahren.

„Wir haben die Spanne extra hoch gehalten“, erklärt die Veranstalterin und Organisatorin Manuela Gabriel, „es gibt für diese Altersklasse sonst so wenige Angebote.“ Schon früher habe Gabriel solche Kinderpartys zu Halloween veranstaltet. „Als meine Kinder noch klein waren, haben wir immer große Partys gemacht“, erinnert sie sich. Deshalb wolle sie dieses Jahr Kindern wieder dieses Angebot machen. Die ganze Feier organisiert Manuela Gabriel in Zusammenarbeit mit ihrer Tochter.

Neben der Kinderdisco und einer Fotobox biete Manuela Gabriel auch ein Buffet an. Dort wird es Fingerfood und kalte Speisen geben – alles passend zum Thema Halloween. „Das Essen bereite ich selber zu“, so die Veranstalterin, und sie hebt hervor: Wenn sie Fleisch verwendet, dann ausschließlich Geflügel. Außerdem soll es an dem Abend auch einen Kostümwettbewerb geben. Den Gewinnern mit dem besten Kostüm erwartet ein Preis.

Karten nur im Vorverkauf

Seit drei Wochen würde Manuela Gabriel und ihre Tochter schon Werbung für die Veranstaltung machen. Neben Posts auf Facebook haben sie auch Flyer an Schulen, Bushaltestellen und in Briefkästen verteilt, um so auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen. Denn: Um an der Party teilzunehmen, braucht es eine Eintrittskarte. Diese sind nur im Vorverkauf zu erhalten, eine Abendkasse wird Manuela Gabriel nicht anbieten. „Aber theoretisch können bis Dienstagmorgen noch Karten gekauft werden“, erklärt die Organisatorin. Durch die Vorverkaufsregelung wolle sie nur verhindern, an dem Abend Besucher nach Hause schicken zu müssen.

Knapp 50 Kinder können in dem Vereinsheim Halloween feiern, doch es benötigt mindestens 20 Kinder, damit die Party überhaupt stattfinden könne. Bis jetzt sei diese Grenze noch nicht erreicht.

Alle Infos zur Party

Eine Karte kostet zehn Euro pro Person. „Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass auch die Eltern der Kinder mitfeiern dürfen. Die müssen aber auch den Eintritt zahlen“, sagt Manuela Gabriel. Sie überlege noch einen Familien-Rabatt einzuführen, aber „mit den Eintrittspreis komme ich gerade so eben hin“, erklärt sie. Allein die Licht- und Nebelmaschine, die sie für die Feier organisiert hat, würde für die Zeit sehr teuer sein.

Die Halloweenparty findet Dienstag, 31. Oktober, im Vereinsheim des SuS, Köhlerwaldstraße 8 in Volmarstein statt. Die Veranstaltung ist von 16 bis 20 Uhr angesetzt. Doch: „Wenn es gut läuft, wäre es kein Problem, noch ein paar Stunden länger zu feiern“, sagt Manuela Gabriel.

Karten sind unter 0157 73171206 bei Manuela Gabriel, über Facebook oder am Donnerstag, 26. Oktober, ab 18 Uhr im Vereinsheim erhältlich.

