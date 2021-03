Wetter: Falsche Telefondienst-Mitarbeiter stehlen Schmuck

Wetter. Täterbeschreibung liegt vor: Zwei Männer gaben sich in Wetter als Telefondienst-Angestellte aus und stahlen in der Wohnung einer Seniorin Schmuck

Wie die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis am Dienstag mitteilte, suchten am Montagmorgen „falsche Mitarbeiter“ eines Telefondienstes die Wohnung einer 80-jährigen Wetteranerin in der Straße Am Brömken auf. Die Täter verschafften sich, unter dem Vorwand den Telefonanschluss kontrollieren zu müssen, Zutritt in das Wohnhaus in Wengern. Während einer der Täter die Seniorin ablenkte, entwendete der andere Täter aus dem Schlafzimmer hochwertigen Schmuck.

Die zwei Männer werden so beschrieben: ca. 30-40 Jahre, 180 cm groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, dunkel gekleidet. Der zweite Täter 2: ca. 30-40 Jahre, ca. 170 cm groß, gedrungene Statur, graue Kappe, dunkel gekleidet. Die beiden Männer waren mit einem dunkelblauen Audi, älteren Modells unterwegs.

Autos aufgebrochen

In der Nacht zu Dienstag brachen zudem Unbekannte in einen an der Körnerstraße geparkten Renault Megane ein. Auf bisher unbekannte Weise öffneten die Täter das Fahrzeug und durchsuchten den Innenraum. Das verschlossene Handschuhfach wurde aufgebrochen, entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts.

Auch im Vogelsang schlugen die Täter in der Nacht zu. Sie schlugen die Seitenscheibe eines an der Straße geparkten Audi A3 ein und durchsuchten auch hier den Innenraum. Sie brachen das Handschuhfach auf und stahlen eine Geldbörse mit Personaldokumenten. Hinweise auf die Täter gibt es in beiden Fällen nicht.