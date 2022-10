Wetter: Feuerwehr löscht brennende Kleidung aus Container

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Kleidung dieses Containers in Brand.

Wetter. Brennende Altkleider beschäftigten Montagnacht die Feuerwehr Esborn. Nicht weit vom Gerätehaus brannte ein Container. Die Ursache ist unklar.

Zu einem brennenden Container in der Albringhauser Straße rückte die Feuerwehr-Löscheinheit Esborn Montag gegen 23 Uhr aus. Nicht weit vom Gerätehaus entfernt war aus ungeklärter Ursache der Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand geraten. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer ab. Für weitere Nachlöscharbeiten mussten die Einsatzkräfte den Container mit Brechwerkzeug und einer Flex gewaltsam öffnen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Buschwerk und eine Stromstation verhindern. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach guten 90 Minuten beendet werden.

Nächster Einsatz am Morgen

Früh aufstehen mussten dann die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Esborn am Dienstag. Um 5 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle in Schwelm diese zu einer Dieselkraftstoffspur auf der Wasserstraße. Die Helfer erkundeten den Bereich zunächst und stellten anschließend Warnschilder auf. Zur Beseitigung der Verunreinigung übergaben sie die Einsatzstelle an die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes übergeben und beendeten den Einsatz nach 60 Minuten.

