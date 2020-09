Wetter: Gedenken an Mitschüler, der 1954 bei Baumsturz starb

Wetter. Leser Herbert Sabiers schildert einen tödlichen Unfall in Wetter, als Mitschüler Wilhelm 1954 beim Kastaniensammeln am Harkortberg vom Baum fiel.

Spätherbst 1954. In den Gärten waren die Obstbäume und Beerensträucher bereits abgeerntet. Die sparsamen Hausfrauen hatten die reifen Früchte zu Marmelade und Kompott verarbeitet oder eingekocht. Auch die Bäume des Waldes warfen mittlerweile ihre reifen Samen ab. Auf Gut Schede fielen die Esskastanien und die Walnüsse herunter, einige Kinder suchten die Früchte zum leckeren Naschen auf. Die Eicheln fielen von den Eichenbäumen ab und wurden von Kindern aufgelesen. Diese brachten sie zum Scheder Förster, der diese als Winterfutter für die Waldtiere benötigte. Als Belohnung dafür erhielten sie ein paar saure harte Himbeer- oder Zitronenbonbons.

Von den Bucheckernkernen, die die Hausfrauen in der Bratpfanne rösteten und dann in der Kaffeemühle mahlten wurde ein Kaffeeersatz, ein sogenannter „Muckefuck“ gebraut, weil zur damaligen Zeit der Bohnenkaffee für viele Haushalte nicht erschwinglich war.

Viele Bastelmöglichkeiten

Favorit waren bei den Kindern jedoch die Kastanien. Als an den Kastanienbäumen die stacheligen Fruchthüllen aufplatzten und die darin enthaltenen braunblanken Kastanien zu Boden fielen, wurden diese fleißig gesammelt, weil man mit ihnen mit ein wenig Geschick mit Hilfe von Zahnstochern oder Streichhölzern Männchen, Pferdchen, Schweinchen und vieles mehr basteln konnte.

Autor hat Erinnerungen in Manuskript festgehalten Leser und Autor Herbert Sabiers, Jahrgang 1943, überlebte den Zweiten Weltkrieg, obwohl am 14. April 1945 eine Granate in der Trappenstraße in Wetter einschlug. Seine Schwester fiel damals auf ihn und schützte ihn mit ihrem leblosen Körper. Auch der Bruder starb.

Sabiers war von 1950 bis 1958 Schüler der Bergschule. Viele dieser Ereignisse hat der Wetteraner, dessen Familie aus Punitz in Posen stammt, in einem Manuskript festgehalten. Das heißt „Es schließt sich der Kreis des Skorpions“.

In der Bergschule, in unserer Klasse 4, ging eines Morgens die Tür auf, und Rektor Detschlag schob einen Jungen vor sich her in das Klassenzimmer. „Ich bringe euch einen neuen Mitschüler“, erklärte er. Herr Nitschke, unser Klassenlehrer, nahm ihn danach freundlich in Empfang. Wie es damals üblich war, wurde der neue Schüler vor die versammelte Klasse gestellt, um sich vorzustellen. „Ich heiße Wilhelm Haugh und wohne oben auf dem Harkortberg. Ich wohne dort in der alten Gaststätte Schemann, in der Behelfswohnungen eingerichtet sind.“ Wilhelm erzählte, dass er mit seinen Eltern von den Polen aus Schlesien vertrieben wurde und sie nach Schleswig-Holstein evakuiert wurden. Als Vertriebene fanden sie dort keine gescheite Wohnung. Vor allem aber fand der Vater nur Gelegenheitsarbeit, von deren Lohn die Familie kaum leben konnte, weshalb sie jetzt die Entscheidung trafen ins Ruhrgebiet umzusiedeln. Der Vater fand hier eine feste Arbeit bei der Demag. Und da sie noch keine Werkswohnung beziehen konnten, hatten sie auf dem Harkortberg vorerst eine Bleibe gefunden.

Ast abgebrochen

Für ausreichend altersgerechtes Spielzeug, mit dem Wilhelm etwas anfangen konnte, fehlte den Eltern das Geld. Deshalb sammelte Wilhelm liebend gerne Kastanien, um damit zu basteln. Die Kastanienbäume, die oberhalb des Bunkers standen (und noch teilweise dort stehen), trugen reichlich Früchte und zogen Wilhelm magisch an.

Eines Morgens erschien Wilhelm nicht zum Unterricht. Kinder, die auch auf dem Harkortberg wohnten, erzählten Lehrer Nitschke, dass Wilhelm auf einen Kastanienbaum geklettert war und versucht habe, mit einem langen Stock die Kastanien herunterzuschlagen. Der Ast, auf dem er stand, sei abgebrochen – und Wilhelm von dort heruntergestürzt. Er war so schwer verletzt, dass er leider den Sturz nicht überlebte. Da er sich gut in unseren Klassenverbund eingelebt hatte, waren wir Mitschüler sehr traurig darüber, als Lehrer Nitschke uns diese schreckliche Nachricht unterbreitete. Wilhelm wurde auf dem städtischen Friedhof in der Gartenstraße beigesetzt.