Wetter: Gesamtschule nimmt Anmeldungen entgegen

Jetzt werden wieder Anmeldungen in der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel-Haßlinghausen angenommen.

Wetter/Ennepe-Ruhr. Für die Anmeldung des Nachwuchses an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule müssen Eltern einiges beachten. Und im Vorfeld Unterlagen zusammentragen.

Erziehungsberechtigte von Jungen und Mädchen, die im kommenden Schuljahr die Jahrgangsstufe 5 der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises in Sprockhövel besuchen möchten, können ihre Kinder ab Samstag, 21. Januar, anmelden. Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe sind ab dem 23. Januar möglich. Künftige Fünftklässler können zu folgenden Zeiten im Geschäftszimmer der Schule, Geschwister-Scholl-Straße 10, angemeldet werden: Samstag, 21. Januar, von 10 bis 16 Uhr sowie von Montag bis Mittwoch, 23. bis 25. Januar, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Die Kinder selbst müssen bei der Anmeldung nicht anwesend sein. Schon vor diesen Terminen sollten die folgenden Unterlagen im Schulsekretariat eingereicht werden: das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular (zu finden unter www.wilhelm-kraft-gesamtschule.de), eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes sowie des Personalausweises der Erziehungsberechtigten, ein Nachweis über den Masernimpfschutz, bei Nicht-EU-Bürgern eine Aufenthaltsbescheinigung und bei geschiedenen Eltern die Unterschriften beider Elternteile beziehungsweise ein Sorgerechtsnachweis.

Zeugnisse mitbringen

Bei der Anmeldung in der Schule müssen dann nur noch die Original-Zeugnisse der Klasse 4 und die von den Grundschulen ausgegebenen Anmeldescheine abgegeben werden. Die Unterlagen werden nur entgegengenommen und geprüft, Anmeldegespräche finden nicht statt. Am Dienstag, 10. Januar, findet ab 18.30 Uhr in der Halle F ein Informationsabend statt. Wer offene Fragen persönlich klären möchte, hat außerdem am Samstag, 21. Januar, Gelegenheit dazu. An diesem Termin stehen im F-Gebäude der Schule Lehrerinnen und Lehrer für Gespräche zur Verfügung; es kann zu Wartezeiten kommen.

Gymnasiale Oberstufe

Anmeldungen zur gymnasialen Oberstufe werden in der Zeit vom 23. bis 27. Januar von 14 bis 18 Uhr (Freitag nur von 14 bis 16 Uhr) angenommen. Hierfür müssen die Erziehungsberechtigten folgende Unterlagen in Raum F016 (F-Halle) abgeben beziehungsweise vorzeigen: Anmeldeformular (zu finden auf der oben genannten Homepage), Kopie des Personalausweises eines Erziehungsberechtigten, Halbjahreszeugnis, Geburtsurkunde und Lebenslauf mit Passbild. Nicht-EU-Bürger müssen zudem eine Aufenthaltsberechtigung nachweisen.

Online anmelden

Zusätzlich müssen Schülerinnen und Schüler auch die Schul-Homepage nutzen und sich dort für einen Besuch der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises online anmelden. Die ausgedruckte und unterschriebene Bestätigung ist ebenfalls in der Schule abzugeben. Dort finden sich auch alle weiteren Informationen über die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises.

