Wetter: Grüne gegen Konzept mit Baumfällungen im Schöntal

Die alten Bäumen in der Schöntaler Straße sollen nach dem Willen der Grünen nicht gefällt werden.

Wetter. Statt 10.000 Euro für ein Straßenbaumkonzept einzuplanen, das die Fällung von Bäumen vorsieht, wollen die Grünen ein Schutzkonzept für Bäume.

Nachdem vor einigen Jahren bereits etliche alte Linden in der Schöntaler Straße gefällt wurden, sollen nun auch noch die letzten alten Bäume fallen. Die Grünen sind dagegen und nehmen damit Stellung zu einem vom Stadtbetrieb geplanten Straßenbaumkonzept, das Stadtbetriebs-Vorstand Uli Conrads in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Verkehr im Zuge der Etatberatungen vorgestellt hatte (wir berichteten).

„Wenn einzelne Bäume ernsthafte Probleme bereiten, sollte eine Einzelfallprüfung erfolgen. Dann kann ein Rückschnitt, als letzte Möglichkeit auch eine Fällung notwendig sein“, erläutert Norbert Klauke, Vorsitzender des zuständigen Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschusses. „Wieso sollen in Zeiten des Klimawandels vitale Bäume gefällt werden, wenn anderswo Bäume absterben wie auf dem Harkortberg? Die Bäume sind nicht das Problem, sondern bringen die Lösung von Problemen, die durch den Klimawandel entstehen“, so Klauke weiter.

Damit zielen die Grünen auf immer heißer werdende Sommer, in denen die Temperatur in Straßen mit ausgewachsenen Bäumen deutlich niedriger ist als in Straßen ohne oder mit sehr jungem Baumbestand. Auch Häuser werden durch älteren Baumbestand vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt. Außerdem filtern größere, ältere Bäume deutlich mehr CO2 aus der Luft als junge Bäume.

Vorbild für weitere Fällungen

„Und laut der Aussage des Stadtbetriebs sollen die jetzigen Baumfällungen Vorbild sein für weitere Fällungen im Stadtgebiet“, ergänzt Monika Arntzen, stellvertretendes Mitglied im Fachausschuss. „Das bedeutet, dass in größerem Stil Fällungen mit Ersatzpflanzungen vorgenommen werden sollen. Es heißt dann beschwichtigend, die Bäume sollen ausgetauscht, entnommen oder verjüngt werden. Fällung bleibt Fällung.“

Deshalb fordern die Grünen, dass im ersten Schritt die Klimaauswirkungen der Maßnahme untersucht werden sollen. Damit könnte gezeigt werden, wie ernst es Verwaltung und Politik mit dem Klimaschutz meinen. Die 10.000 Euro, die für das Fällkonzept vorgesehen sind, würden dann frei und sollten laut den Grünen umgewidmet werden: In ein Schutzkonzept für vom Klimawandel gefährdete Bäume in Wetter.

