Wetter: Gundermann und Kinder will Bewegung statt Stillstand

Wetter. Wetterscher Verein will mit einem Lasten-Fahrrad das Gemeinwohl unterstützen. Die Ausleihe ist für Mitglieder kostenlos.

Im Ladenlokal in der Königstraße 62 tut sich was: „Gemeinsam statt einsam“ steht in einem der vier Schaufenster in großen, grünen Buchstaben unter einem lachenden Kindergesicht als Teil einer musizierenden Gemeinschaft. Über einen QR-Code gelangt man ins Innere des Ladenlokals und hat die Möglichkeit verschiede, unterhaltsame Musiksessions anzuschauen, die Musikerinnen und Musiker aus Wetter dort aufgenommen haben.

„Unser digitales Schaufenster soll sowohl unseren Verein als auch unsere Stadt als liebens- und lebenswerten Heimatort erlebbar machen. Scannt man mit dem Handy die QR-Codes, kommt man zu verschiedenen Videos oder Projektporträts, die die Vielfältigkeit der Orte und Menschen in Wetter repräsentieren. Wir freuen uns sehr, dass das Projekt vom Heimatministerium gefördert wurde“, so Alina Wieczorek, Vorsitzende des Vereins Gundermann und Kinder.

Ausleihe für Vereinsmitglieder

Ein Highlight im Schaufenster ist das neue Projekt „Quartierskutsche“, das unter dem Thema „Bewegung statt Stillstand“ vorgestellt wird. Ab sofort, pünktlich zum Fest und Jahresabschluss, bietet der Verein ein kostenfreies E-Lastenrad zum Ausleihen an und möchte damit zum Umdenken und Ausprobieren anregen. „In vielen umliegenden Städten gibt es bereits ähnliche Modelle“, äußert sich Wieczorek über das neue Angebot. „Ein E-Lastenrad als lokales Gemeingut ist ein starker Anreiz, die soziale und ökologische Nutzung von Ressourcen tatsächlich zu leben und Mobilität für alle, unabhängig von Status und Einkommen, zu erreichen.“

Sonnenkäfer haben getestet

Ein Teil der vereinseigenen Naturspielgruppe „Sonnenkäfer“ durfte schon mal testen. Die beiden Leiterinnen Alena Kirch und Martha Ott zeigen sich begeistert. „Für die Familien in Wetter ist das eine Bereicherung. Man erschließt sich seine Stadt noch mal auf eine ganz neue Art und Weise. Es ist außerdem nicht nur gesünder, sondern häufig auch schneller als mit dem Auto“, so Kirch. „Es ist superpraktisch, es passen nicht nur zwei Kinder rein, sondern auch noch die Einkäufe. Und man kommt trotzdem die Berge hier rauf“, ergänzt Martha Ott.

Bisher steht dieses Angebot nur Mitgliedern des Vereins Gundermann und Kinder zur Verfügung. Der Grund dafür ist einfach, so Wieczorek: „Wir haben mit viel privatem Engagement ein absolutes Top-Lastenrad (ein Tern GSD S10) angeschafft. Von Anfang an war klar, dass wir es kostenlos verleihen möchten. Gleichzeitig möchten wir aber sicherstellen, dass dieses Angebot entsprechend gewürdigt wird, damit wir alle möglichst lange Spaß an unserer Quartierskutsche haben. Die Vereinsmitgliedschaft stellt sicher, dass alle Teilnehmer sich mit unseren Werten identifizieren und ordnungsgemäß bei uns registriert sind.“

Mitglied werden kann man mit einem frei wählbaren finanziellen Beitrag oder einem ehrenamtlichen Engagement unter www.gundermann-ev.de.

