Wetter/Herdecke: Abschlagserhöhungen genau überprüfen

Ennepe-Ruhr. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, mit einem interaktiven Energiekosten-Rechner zu prüfen, ob Abschlagsforderungen angemessen sind.

Die Energiepreiskrise sorgt für steigende Strom- und Gaskosten. In den kommenden Monaten werden Haushalte mit deutlich höheren Energiekosten rechnen müssen. Besonders bei Gas können sich die Preise vervielfachen.

Sobald Energieversorger schriftlich über Abschlagserhöhungen informieren, fragen sich Verbraucher häufig, ob die neuen Werte korrekt sind. Mit dem interaktiven Energiekosten-Rechner der Verbraucherzentrale NRW lässt sich dies unkompliziert prüfen.

Drei Dinge beachten

1. Hat der Energieversorger bereits schriftlich über die Erhöhung der Energiekosten informiert, sollte dazu der sogenannte Brutto-Preis je Kilowattstunde (kWh) zu finden sein. Dieser schließt Steuern und weitere Kosten ein und ist somit maßgeblich für die Höhe der Abrechnung. Ist diese Angabe nicht vorhanden, ist es ratsam, sich direkt beim eigenen Energieversorger nach dem aktuellen Brutto-Preis zu erkundigen.

2. Liegt der aktuelle Brutto-Preis je Kilowattstunde vor, benötigen Verbraucher noch den Jahresverbrauch. Dieser findet sich zum Beispiel in der Jahresabrechnung des Vorjahres. Dazu kommt in vielen Tarifen noch ein Grundpreis und bei einigen wenigen Haushalten ein sogenanntes Messeentgelt. Beide Angaben finden sich ebenfalls in der letzten Jahresrechnung. Liegen alle Daten vor, lassen sich die jährlichen Energiekosten und die korrekte Abschlagszahlung mit dem Energiepreis-Rechner ermitteln.

3. Kündigt der Energieversorger höhere Abschlagszahlungen an, sollten Verbraucher diese prüfen. Einige Anbieter erhöhen zwar den Preis, passen aber gleichzeitig nicht die Abschläge an. Dies kann bei der nächsten Jahresabrechnung zu hohen Nachzahlungen führen. Andere Anbieter verlangen überhöhte Abschläge, die trotz höherer Preise nicht notwendig sind. Verbraucher zahlen dann monatlich zu viel Geld. Stellen betroffene Haushalte mit Hilfe des Energiepreis-Rechners fest, dass die neue Abschlagshöhe nicht korrekt ist, sollten sie sich an ihren Energieversorger wenden und eine Anpassung der Abschlagshöhe verlangen.

Der Energiepreis-Rechner und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Verbraucherzentrale: www.verbraucherzentrale.nrw/node/75669

Kosten sparen im Haushalt

Wenn Energiekosten steigen, wird es Zeit, an anderer Stelle zu sparen. Auch dafür hat die Verbraucherzentrale Tipps parat: Der Ratgeber „Haushalt im Griff“ zeigt, wie sich Geld und Zeit sparen lassen. Effektive Haushaltsorganisation fängt bei der Einkaufsplanung und Vorratshaltung an. Obst und Gemüse nach Saison zu kaufen, bringt es jedoch nicht allein, wenn Produkte falsch gelagert und matschig werden.

Der Ratgeber „Haushalt im Griff. Einfach, schnell und nachhaltig“ hat 200 Seiten und kostet 16,90 Euro, als E-Book 12,99 Euro. Er ist in der Wittener Verbraucherzentrale, die auch für Wetter und Herdecke zuständig ist, vorrätig. Bestellen kann man ihn unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de oder unter 0211/3809-555.

