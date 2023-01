Wetter/Herdecke: Fachkräftegewinnung bleibt Herausforderung

Ennepe-Ruhr. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg – das Handwerksbranche befindet sich in der Krise. Kammerpräsident Berthold Schröder blickt zurück und voraus.

Bereits im letzten Jahr unterstützte das Land NRW die sogenannte Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung mit rund sieben Millionen Euro. Ein Schritt, mit dem das Land „Maßstäbe bei der Unterstützung der dualen Ausbildung“ gesetzt habe, so Berthold Schröder, Präsident der auch für Wetter und Herdecke zuständigen Handwerkskammer Dortmund. Das Handwerk habe sich schon lange dafür eingesetzt, dass die Betriebe nicht mehr den größten Anteil dieser Kosten tragen müssen.

Dämpfer fürs Baugewerbe

Zudem habe das Land bekanntgegeben, dass die Landesfinanzierung im noch jungen Jahr 2023 noch einmal auf ein Drittel der Kosten angehoben werden solle. „Das begrüßen wir sehr“, so Berthold Schröder weiter. Er sieht das Handwerk im Kammerbezirk nach wie vor vor großen Herausforderungen. Schröder: „Zwei Jahre Corona-Pandemie haben das Handwerk wirtschaftlich hart getroffen. Mitarbeiterausfälle, komplette Schließungen und der Verlust von Aufträgen haben dafür gesorgt, dass viele Handwerkerinnen und Handwerker um ihre Existenz fürchten mussten.“ Durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs hätten schließlich auch die Gewerke, die weitestgehend gut durch die Corona-Krise gekommen sind, einen Dämpfer erhalten; dazu zähle unter anderem das Bauhaupt- und Ausbaugewerbe.

Keine Planungssicherheit

„Angesichts der unvorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklungen fehlt den Betrieben zudem die nötige Planungssicherheit, was wiederum zu starken Verunsicherungen führt.“ Lagen die Erwartungen für die Zukunft im Frühjahr mit 79 Prozent schon deutlich tiefer als in den letzten Jahren, fielen sie in der HWK-Herbst-Umfrage noch mal kräftig auf 58 Prozent ab. Auch die derzeitige Geschäftslage wurde im Herbst mit 85 Prozent deutlich schlechter bewertet als vor einem Jahr (Herbst 2021: 91 Prozent). „Es ist entscheidend, dass die beschlossenen Energie-Hilfen der Bundesregierung jetzt zeitnah und unbürokratisch umgesetzt werden. Sonst werden viele Betriebe nicht über den Winter kommen.“

Nachwuchsgewinnung zentrale Aufgabe

Dass sich die Fachkräftegewinnung im Handwerk weiterhin schwierig gestaltet, zeige ein Blick auf die Ausbildungszahlen. „Ende November hatten wir ein Minus von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, so Schröder. Gleichzeitig waren gegen Jahresende 2022 noch 412 freie Ausbildungsplätze in der HWK Lehrstellenbörse gemeldet. „Fast jeder zweite Betrieb findet trotz Bemühungen keine geeigneten Mitarbeiter, das hat eine Sonderumfrage der HWK ergeben.

Die Gewinnung und Sicherung von Nachwuchs- und Fachkräften wird daher eine zentrale Aufgabe für die Handwerkskammer und das Handwerk in den nächsten Jahren sein.“ Dazu gehöre auch, die Attraktivität der beruflichen Bildung in der Öffentlichkeit zu stärken. Vor diesem Hintergrund begrüße er es sehr, dass das Land eine Meisterprämie für 2023 angekündigt habe. Die Prämie in Höhe von 2.500 Euro soll für jede erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im Handwerk gezahlt werden. „Das setzt wichtige Anreize für die Meisterausbildung und ist ein wertvolles Signal zur Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung“, so Schröder.

Starke Frauen gesucht

Neben dem Thema Nachhaltigkeit werde sich die Handwerkskammer in 2023 weiterhin mit der Gewinnung von weiblichen Fach- und Führungskräften im Handwerk befassen. „Wir haben die Kampagne ‚Starke Frauen. Starkes Handwerk.‘ gestartet, die wir jetzt schrittweise ausbauen“, erklärt Schröder. „So sind wir seit Beginn der Saison 2022/23 offizieller Partner der Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball von Borussia Dortmund und machen mit Social Media Aktionen und Plakaten gezielt auf das Thema aufmerksam.“

Aktuell laufe noch ein Fotowettbewerb im Rahmen der Kampagne, der die Sichtbarkeit von Frauen in Handwerksberufen stärken soll. Die besten Arbeiten werden Anfang März ausgezeichnet. Weitere Veranstaltungen und Aktionen rund um das Thema Frauen im Handwerk sind in Planung. So zeigt sich Berthold Schröder am Ende dennoch zuversichtlich: „Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr.“

Interessierte können noch bis Ende Januar 2023 am Fotowettbewerb teilnehmen: https://www.hwk-do.de/photoaward

