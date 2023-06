Wetter/Herdecke: Miete zahlen wird immer schwerer

Ennepe-Ruhr. Menschen in Wohnungsnot oder solche, die bereits ihr Leben im Freien verbringen, brauchen Hilfe. Die gibt es in der Beratungsstelle der Diakonie.

Seit 1982 berät, unterstützt und betreut die Beratungsstelle für Wohnungslose der Diakonie Mark-Ruhr wohnungslose und obdachlose Menschen sowie Personen, denen der Wohnungsverlust droht. Die Einrichtung nimmt sich der Menschen an, die aus unterschiedlichen Gründen in Wohnungsnot geraten sind und individueller sowie zielgerichteter Hilfe bedürfen.

650 Ratsuchende im Jahr

Ein Blick in die Gegenwart zeigt, wie wichtig und unverzichtbar die Arbeit für viele Menschen ist, die in ungesicherten Wohn- oder Unterkunftsverhältnissen am Rande der Gesellschaft leben. Die Beratungsstelle wird von Menschen aufgesucht, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie nicht aus eigener Kraft oder mit eigenen Mitteln überwinden können. Aktuell nehmen jährlich über 650 Ratsuchende die Angebote der Beratungsstelle in der Schulstraße 3a in Hagen in Anspruch.

Langjährige Arbeit

Die Einrichtung ist aufgrund ihrer langjährigen und wirkungsvollen Arbeit ein verlässlicher Bestandteil der psychosozialen Versorgung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen. „An uns wenden sich Menschen in Wohnungsnot, die sich aufgrund ihrer bedrängenden Lebenssituation bei Bekannten oder Freunden aufhalten, die ordnungsbehördlich untergebracht sind oder ihr Leben im Freien verbringen“, sagt Einrichtungsleiterin Christine Wienstroth, die zusammen mit ihrer Kollegin Lena Kern die Hilfesuchenden berät.

„Wir helfen ihnen, eine materielle Existenzgrundlage zu schaffen, informieren über Leistungsansprüche und unterstützen bei der Unterkunfts- oder Wohnungssuche. Zudem zeigen wir auf, welche Anträge wo gestellt werden können und vermitteln bei Bedarf an verschiedene weitere Hilfeangebote in Hagen und darüber hinaus.“

Wachsende Inflation

Besondere Risiken sieht das Team der Beratungsstelle in einer wachsenden Inflation und in steigenden Energie- sowie Lebenshaltungskosten. Immer mehr Menschen droht Einkommensarmut, weshalb ihnen die Zahlung ihrer Miete zunehmend schwerer fällt. Prognostisch wird sich die Zahl von Personen in Wohnungsnot auch in Hagen erhöhen. Folglich werden sich immer mehr Menschen an die Beratungsstelle wenden.

Einrichtungskapazität begrenzt

Die Suche nach einer finanzierbaren Wohnung erfordere häufig viel Zeit und Geduld, was Menschen in einer bedrängenden Lebenssituation zumeist nicht haben: „Täglich sehen wir, wie wichtig die Hilfeangebote der Beratungsstelle sind und dass wir eigentlich noch viel mehr Unterstützung geben müssten. Schon allein, weil die Beratungsbedarfe der Klientinnen und Klienten vielschichtiger geworden sind. Allerdings sind dafür die personelle und finanzielle Ausstattung der Einrichtung begrenzt.“

Voriges Jahr konnte eine Veranstaltung zum 40-jährigen Bestehen der Einrichtung im vorgesehenen Rahmen nicht durchgeführt werden. Daher beging die Beratungsstelle für Wohnungslose jetzt das Jubiläum „40+1“. Dieses wurde unter anderem mit einer Andacht und einer Fotoausstellung begangen, die unter Beteiligung von Klientinnen und Klienten entstanden ist.

Hier gibt’s Hilfe Bei der Beratungsstelle ist richtig, wer sagen kann:

Ich habe keine Wohnung;

Das Amt gibt mir kein Geld;

Ich bin hier nicht gemeldet;

Ich brauche Hilfe;

Ich habe nichts zu essen;

Wo soll ich schlafen?

Ich habe alles verloren;

Ich habe keine Papiere mehr; Was gibt es in dieser Stadt für Hilfeangebote; Habe ich Ansprüche beim Jobcenter?

