Wetter/Herdecke: Sprechstunde zu Darmproblemen

Wetter/Herdecke. Die Redaktion möchte zur Gesundheit der Leser beitragen und startet daher eine neue Medizin-Serie mit Experten.

Zum 20. Mal wurde der März als Darmkrebsmonat ausgerufen. Jährlich erkranken rund 61.000 Menschen an Darmkrebs. Und rund 24.600 sterben jedes Jahr daran. Viele Menschen scheuen den Gang zum Arzt für die nötige Vorsorge. Dabei kann eine Darmspiegelung Leben retten.

Die Lokalredaktion möchte mit der neuen Gesundheitsserie Hilfestellung bieten und gemeinsam mit dem Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und der Orthopädischen Klinik Volmarstein zur Gesundheit der Leser beitragen. Dazu hat die Redaktion in Zusammenarbeit mit den Kliniken Spezialisten gefunden, die sich am Telefon und per Mail den Fragen der Leser stellen.

Ab 16 Uhr sind die Telefone frei

Am Dienstag, 2. März, zwischen 16 und 17 Uhr werden Darmprobleme das erste Spezialthema der neuen Serie sein. Am Gemeinschaftskrankenhaus beantworten Dr. Florian Glaser als leitender Arzt der Chirurgie und Lukas Andrae (Gastroenterologe und Leitender Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin) Fragen von Lesern, etwa zu Verdauungsproblemen und Sodbrennen.

Die Empfehlung in Sachen Darmkrebs: Vor dem Eintritt ins Rentenalter sollte jeder mindestens eine Endoskopie hinter sich haben. Kassen zahlen diese ab dem 55. Lebensjahr, ab 50 sollten alle mal daran denken. „Nur 20 Prozent nehmen die Vorsorgeuntersuchungen wahr, vor allem bei Männern ist das ein Problem“, sagt Glaser. Bei Frauen haben Ärzte festgestellt, dass rauchende Patientinnen wegen Fistelerkrankungen recht spät zum Arzt gehen. Für alle ein Warnzeichen: Sobald Blut im Stuhlgang auftaucht, sollte das als höchste Alarmstufe gelten. Leider machen Ärzte jedoch immer wieder die Erfahrung, dass die Angst oder auch die Scham vor der Vorsorge in vielen Fällen größer ist als die Angst vor dem lebensgefährlichen Krebs.

Dabei ist laut Felix-Burda-Stiftung Darmkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung in Deutschland – nach Brustkrebs und vor Prostatakrebs und Lungenkrebs – sowie die zweithäufigste Krebstodesursache - nach Lungenkrebs und vor Brustkrebs. Rechtzeitige Vorsorge könnte jedoch schlimmeres verhindern. Wenn bei den Vorsorgeuntersuchungen Vorstufen von Darmkrebs entdeckt werden, ist es problemlos möglich, diese sogenannten Polypen noch während der Untersuchung schmerzfrei zu entfernen. Diese Polypen können dann nicht mehr zu Krebs entarten. Und noch eine Zahl, die die Felix-Burda-Stiftung angibt: Bei rund 36 Prozent der Untersuchungen werden diese Vorstufen (Polypen und Adenome) gefunden, nur in 1 Prozent tatsächlich Darmkrebs. Das sollte doch Mut machen.

Weitere Termine

Doch das Thema Darmgesundheit wird nur der Auftakt zur Gesundheitsserie. Im April erklärt zunächst ein Experte der Evangelischen Stiftung Volmarstein (ESV), wie sich Rückenschmerzen lindern lassen und ab wann ein Arztbesuch unausweichlich erscheint. Das GKH wiederum ermöglicht vor allem Leserinnen, Hinweise aus dem Fachgebiet Gynäkologie zu erhalten. Im Mai soll es aus dem GKH Antworten zu neurologischen Themen geben, etwa: Wie kommt es, dass einem schon mal schwindelig wird? Weiterer Inhalt der Serie: Knie- und Hüftgelenke gehören zum Spezialgebiet in Volmar­stein, dieses Thema steht in der zweiten Maihälfte auf dem Programm.

Ab sofort können Leser ihre Fragen zu den einzelnen Themenkomplexen oder auch Hinweise per E-Mail an die Redaktion schicken. Oder sich telefonisch für die Ärzte-Sprechstunde anmelden. Selbstverständlich werden alle Daten und Informationen in den Mails als auch am Telefon vertraulich behandelt und lediglich an die Ärzte weitergeleitet. Niemand muss befürchten, seinen Namen mitsamt den Beschwerden plötzlich öffentlich in der Zeitung wiederzufinden.

