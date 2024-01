Wetter/Herdecke: Tipps für ein entspanntes Wochenende

Wetter/Herdecke Nach den Feiertagen kann das neue Jahr ruhig starten. Wir haben spannende Kulturtipps zum genüsslichen Konsumieren.

Neues Jahr, neue Tipps: Für viele bedeutet das neue Jahr auch neue Vorsätze. Weniger trinken, mehr Bewegung oder gesündere Ernährung. Die Allermeisten wollen es nach der gelungenen Silvesterparty aber in jedem Fall aber erst einmal etwas ruhiger angehen lassen. Deswegen kommen hier die Tipps für ein entspanntes Wochenende.





Besuch im Kino

Wie wäre es mal wieder mit einem Kinobesuch? Damit sind in diesem Fall nicht die großen Säle von Cinestar, UCI und Co. gemeint - auch in Herdecke und Wetter steht dem entspannten Kinobesuch nichts im Wege. Im Herdecker Onikon zum Beispiel stehen am Wochenende gleich zwei verschiedene Filme auf dem Spielplan: Der Film „Heaven Can´t Wait“ erzählt die Geschichte des ältesten europäischen Casting-Chors.

Neben der Vorstellung am Sonntag um 19 Uhr gibt es auch noch Restkarten für das Matinee mit Sekt und Croissants am Sonntag um 11:15 Uhr. Außerdem läuft im Kinderkino des Onikons am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr der Film „Wow! Nachricht aus dem All“. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.onikon.de

Auch in der Lichtburg in Wetter gibt es am ersten Wochenende des neuen Jahres wieder Kino. Am Sonntag wird dort der Film „Wochenendrebellen“ mit Florian David Fitz gezeigt. Der Film zeigt die Geschichte eines autistischen Jungen, der mit seinem Vater die Fußballstadien Deutschlands bereist. Los geht es am Sonntag um 20 Uhr. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.lichtburg-wetter.de

Ausgestopfte Wölfe sind im Naturkundemuseum in Dortmund in der „Wolfswelt“ - Ausstellung über die Rückkehr des Wolfes zu sehen. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Naturmuseum Dortmund

Ein Besuch im Naturmuseum Dortmund ist immer ein spannendes Erlebnis. Auf zwei Etagen kann hier viel über die Lebensräume von Tier und Mensch im Ruhrgebiet gelernt werden. Die geologische Ausstellung im Museum bietet Informationen zu den verschiedenen Epochen der Welt- und Menschheitsgeschichte. Auch Mineralien und die heimische Unterwasserwelt werden dem Publikum hier näher gebracht. So oder so: Im Naturmuseum kann eine ganze Menge entdeckt werden. Aktuell läuft dort zusätzlich die Sonderausstellung „Wolfswelt - die Rückkehr des Wolfes“, ein nicht uninteressantes Thema, wurde der Wolf doch auch schon rund um Herdecke und Wetter gesichtet.

Öffnungszeiten des Naturmuseums Dortmund: 10 bis 18 Uhr. Eintritt in die Dauerausstellung frei. Für die Sonderausstellung „Wolfswelt“ wird ein Eintritt von 4 Euro erhoben, für Kinder ist auch diese Ausstellung kostenlos.





Dechenhöhle Iserlohn

Ein spannendes Erlebnis der anderen Art: Ein Besuch in der Dechenhöhle in Iserlohn. Die große Tropfsteinhöhle im Sauerland bietet atemberaubende Naturphänomene. Bei konstant zehn Grad können die Besucher bei der geführten, etwa 40-minütigen Durchwanderung der Höhle in die faszinierende Unterwelt des Sauerlandes abtauchen. Ein Besuch im anliegenden Deutschen Höhlenmuseum ist im Preis enthalten. Am kommenden Samstag findet in der Dechenhöhle eine besondere Veranstaltung statt: Um 17 Uhr startet die Darbietung „Günter Müller - Von der Dunkelheit ins Licht“, ein Konzert mit Didgeridoo, Gong, Flöten, Kalimba und weiteren eher untypischen Instrumenten. Dazu werden verschiedene Lichter und Szenen an die Wände der Höhle projektiert.

Auch für die „normalen“ Führungen ist die Höhle ab 10.30 Uhr geöffnet.

Eintritt Höhlenführung: 9 Euro, für Kinder 6 Euro. Eintritt Konzert: 19 Euro.

Bochumer Schallplattenbörse

Für alle Fans des guten alten schwarzen Goldes gibt es am kommenden Sonntag einen Pflichttermin. Bei der Bochumer Schallplattenbörse im RuhrCongress stellen über 100 Plattensammler und -Verkäufer ihre Schätze aus. Alle Stilrichtungen und Platten für jeden Geldbeutel sind dabei. Auch CDs werden in Bochum an den Mann oder die Frau gebracht.

Bochumer Schallplattenbörse im RuhrCongress. Sonntag, 7. Januar ab 11 Uhr. Eintritt: 5 Euro.

