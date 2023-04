Wetter/Herdecke: Wochenende mit Sport, Tanz und Dolce Vita

Italienische Lebensfreude oder Kampf um die Playoffs: Der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt. Hier sind die Tipps aus Wetter und Herdecke.

Bela Vita unter freiem Himmel

Am Freitag startet der beliebte Feierabendmarkt „Herdecke genießen“ rund um den Frederunabrunnen in die neue Saison. An jedem letzten Freitag im Monat (Bis August) bieten verschiedene Herdecker Gastronomen ihre Leckereien in der Herdecker Altstadt an. Gestartet wird mit einem italienischen Abend und typischer mediterraner Küche. Die passende Livemusik bieten Gianpiero und seine Tochter Vanessa. Ein Abend nach dem Motto „Bella Italia, bella Vita“. „

Herdecke genießen “, Fr. 28. April ab 17 Uhr. In der Herdecker Altstadt. Eintritt frei.

Peter Pan im Stadtsaal Wetter

Seit vielen Jahren überzeugen die Nachwuchsschauspieler der Stage People Company und der Lichtburg in Wetter mit ihren gefeierten Musical-Darstellungen. In diesem Jahr beschäftigt sich das Stück „Lost Boys“(Verlorene Jungs) mit dem „Kampf des Erwachsenseins“ und der Bedeutung der Kindheit. Angelehnt an Peter Pan entwickelten die Künstler in vielen schweißtreibenden Proben ihre eigene Musical-Version des Klassikers.

„Lost Boys“ im Stadtsaal in Wetter. 29. April, Beginn 20 Uhr. Eintritt zwischen 15,50 und 19,50 Euro.

Der Kampf um die Playoffs

Im letzten Spiel der Saison können die Zweitliga-Basketballer von Phoenix Hagen das Ticket für die diesjährigen Playoffs (Aufstiegsrunde für die erste Bundesliga) endgültig lösen. Aber Vorsicht: Auch die Gäste aus Paderborn haben noch Ambitionen auf einen Playoff-Platz. Ein echtes Finale steht also an, dass die Fans in Ekstase oder Traurigkeit stürzen könnte.

2. Basketball-Bundesliga Pro A: Phoenix Hagen - Uni Baskets Paderborn. Krollmann Arena in Hagen. Sa. 29. April. 19.30 Uhr.

Domicil tanzt in den Mai

Eigentlich ist das Domicil in Dortmund vor allem für seine Jazz-Abende bekannt. Am 30. April wird dort auch zu anderen Klängen in den Mai getanzt. Das 44&more-Dj-Team sorgt auf gleich drei Floors mit einem Mix aus Rock, Pop, Funk Soul, aber auch House und Disco für einen vermutlich äußerst tanzbaren und gelungenen Abend. So kann der Mai kommen.

„Tanz in den Mai“ im Domicil in Dortmund. So. 30. April, ab 21 Uhr. Eintritt 20 Euro

