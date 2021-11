Rotary-Besuch in der Schrabergschule: Ralph Näscher, Irene Schlump, Schulleiterin Sabine Jessinghaus, Thorsten Strunk (von links).

Soziales Wetter und Herdecke: Rotary will Missbrauch früh vorbeugen

Wetter. Schauspieler bringen Grundschülern spielerisch bei, dass ihr Körper ihr Eigentum ist. Ein Rotary-Projekt, um Missbrauch vorzubeugen.

Schulleiterin Sabine Jessinghaus von der Schrabergschule in Herdecke-Ende begrüßte jetzt die Eltern der Viertklässler zur Präsentation des Projekts „Mein Körper gehört mir“. Auf Initiative des Rotary Clubs wird dieses an allen Grundschulen in Herdecke und Wetter seit 2003 aufgeführt.

Kinder wirken mit

Im Mittelpunkt des Projektes der tpw theaterpädagogischen werkstatt gGmbH stehen Szenencollagen, die in zwei Teilen von Schauspielern in den 4. Klassen, unter Mitwirkung der Kinder, aufgeführt werden. „Der Schüler lernt, dass sein Körper sein persönliches Eigentum ist, für das er Mitverantwortung trägt“, erklärt Thorsten Strunk, einer der Schauspieler.

Selbstvertrauen stärken

Mit seiner Kollegin Irene Schlump begeisterte das Duo die anwesenden Eltern. Das Programm stärke das Ich, das Selbstvertrauen, die Bereitschaft zur Abwehr von Übergriffen und zur Suche nach der Hilfe Dritter. Es gehe darum, Werte wie Respekt, Toleranz und Akzeptanz zu stärken. Anschließend werden die Themen im Rahmen des Unterrichts weiter erarbeitet. Mit den Präventionsprogrammen sollen die Kinder auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt werden. Sie werden ermutigt, ihren Nein-Gefühlen zu vertrauen, so die Schauspieler. „Wir möchten Eltern und Kindern Hilfestellung geben und vor Missbrauch schützen. Daher unterstützen wir dieses Projekt bereits seit 2003, erklärte Ralph Näscher vom Rotary Club Wetter-Herdecke-Ruhrtal, der die Kosten übernimmt.

