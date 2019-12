Wetter holt Schwung für die Zukunft

Was war wichtig für Wetter? Was wird wichtig für Wetter? Die Redaktion hat Bürgermeister Frank Hasenberg gefragt. Hier sind 12 Fragen und ebenso viele Antworten.

2019 ist fast rum. Was hat die Stadt in diesem Jahr wirklich nach vorne gebracht?

„Das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist ein großer Schatz für unsere Stadt. Ganz besonders erfreut hat mich in diesem Jahr, dass sich zahlreiche Menschen unserer Stadt gegen Rassismus, Rechtsextremismus und populistische Hetze in der Initiative Wetter Weltoffen engagieren. Diese auch von den Fraktionen des Rates getragene Initiative stärkt unsere Demokratie, macht uns stark und bringt unsere Stadt nach vorne. Laufende Projekte wie die neue Gestaltung des Stadtsaalumfeldes und die Attraktivierung der Freiheit zeigen, ebenso wie die Entwicklungsstudie Mittleres Ruhrtal und damit verbunden unsere Teilnahme an der IGA 2027, dass wir in Wetter erfolgreich daran arbeiten, unsere Stadt weiter zukunftsfähig zu machen.

Was wird die Hitliste der drängendsten Aufgaben im nächsten Jahr sein: Bitte die Plätze 1-3!?

„Wir werden weiter fortführen, was wir bereits erfolgreich in die Wege geleitet haben: Das gilt für das Areal der Freiheit wie für die Gestaltung des Stadtsaalumfeldes. Im Fall der Freiheit natürlich auch weiterhin im Hinblick auf unsere Teilnahme an der IGA und die in der Entwicklungsstudie Mittleres Ruhrtal genannten Ziele. Ein zweites wichtiges Thema, dem wir uns stellen, ist der Klimaschutz, den wir in Wetter nach unseren Möglichkeiten intensiv und nachhaltig voranbringen und weiterentwickeln werden, etwa mit der Einstellung eines Klimaschutzmanagers und der Umsetzung zahlreiche Maßnahmen aus unserem Integrierten Klimaschutzkonzept. Das alles sind bedeutende Ziele unseres Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Wetter 2035, das wir in den nächsten zwei Jahren mit breiter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger entwickeln werden. Drittens werden wir intensiv am Umbau des Neubaus des Sparkassengebäudes arbeiten, um unseren Bürgerinnen und Bürgern in Alt-Wetter einen zentralen und gut mit dem ÖPNV verknüpften Dienstleistungsstandort zu bieten.“

Frank Hasenberg, Bürgermeister in Wetter. Foto: Klaus-Wilhelm Görzel

Eine besonders lange Amtszeit des Rates geht zu Ende. Wo ist am meisten bewegt worden?

„Die Attraktivierung der Innenstadt in mehreren Teilabschnitten hat die Amtsperiode begleitet und ist mit der Neugestaltung des Stadtsaalumfeldes nach wie vor aktuell. Wir haben Wetter über die Jahre für alle Generationen attraktiv aufgestellt. Die Menschen leben gerne hier. Das hat man über die Jahre an der Ausweisung und Entstehung neuer Wohngebiete und dem Zuzug vieler junger Familien gesehen. Wetter ist eine Stadt des Miteinanders. Das große menschliche Engagement in unserer Stadt schätzen wir sehr. Dieses Ehrenamt haben wir als Stadt durch die Koordinierungsstelle Ehrenamt und die Ausgabe der Ehrenamtskarte - übrigens als erste Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis - kontinuierlich anerkannt und gefördert.“

Der enttäuschendste Moment in dieser Zeit?

„Dass sich rechtsextreme Kräfte in unserer Stadt äußern und auch politisch aktiv sind, beunruhigt mich sehr.

Was hat besonders viel Freude gemacht?

„Mich freut es ganz besonders, dass wir vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert, entwickelt und dann auch realisiert haben. Dieses gemeinsame Interesse an der Entwicklung unserer Stadt macht unsere Gemeinschaft lebendig und sozial. Dazu gehört auch die hohe Zahl an ehrenamtlich aktiven Menschen in unserer Stadt, die sich für ihre Mitmenschen engagieren und damit zeigen: wir in Wetter kümmern uns umeinander.“

Die ganze Ratsperiode übergab es keine feste Mehrheit im Rat. Hat das den Bürgermeister gestärkt oder Entscheidungen nur schwieriger gemacht?

„Es ist wie im Leben: Manche Entscheidungen sind leichter, manche schwieriger. Letztendlich aber gilt im Hinsicht auf die Politik, dass Entscheidungen in einem demokratischen Prozess gefällt werden. Mir ist es wichtig, dass wir faktisch fundiert argumentieren und dann auch sachbezogen entsprechend entscheiden.“

Fraktionswechsel, Umfirmierungen, viele verschiedene Kräfte im Rat – wird es noch unruhiger werden in den Räten?

„Das gehört zu einer Demokratie dazu. Wichtig ist doch, dass der Rat in seiner Gesamtheit das Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger abbildet. “

Die AfD will keine Ortsverbände gründen, bei den Kommunalwahlen aber antreten. Irritiert sie das?

„Es ist nicht mein Verständnis, wie man sich als Politiker in seiner Stadt um Bürgerbelange kümmert. Es ist aus meiner Sicht unerlässlich, dass sich Kommunalpolitiker aktiv vor Ort engagieren. Die Bürgerinnen und Bürger müssen beurteilen können, wer sich in ihrer Stadt für sie einsetzt. “

Es hat immer Frust über politische Entscheidungen gegeben. Wie wollen sie vermeiden, dass die AfD zum Abstauber wird, weil sie sich zum Sachwalter des vermeintlich zurecht unzufriedenen Bürgers stilisiert?

„Wir erarbeiten Vorschläge und Entscheidungen transparent. In viele Prozesse beziehen wir die Bürgerinnen und Bürger mit ein. Das wollen wir in den nächsten Jahren noch weiter intensivieren, auch durch eine Form der digitalen Bürgerbeteiligung. Natürlich kann man nicht jeden zufrieden stellen. Ich glaube, dass die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger dieses transparente und nachvollziehbare Vorgehen schätzt und keine extremen und lautsprecherischen Positionen unterstützt.

Diese Amtszeit war außergewöhnlich lang. Davor lag schon eine. Schleicht sich so etwas wie Amtsmüdigkeit ein?

„Nein. Ganz im Gegenteil. Wir haben viele spannende Projekte und Fragestellungen vor uns. Daher werde ich mit großem Elan weiterführen, was wir in den letzten umgesetzt und begonnen haben.“

Was hilft Ihnen ganz persönlich, wenn der Arbeitsfrust mal stark ist?

„Der Dreiklang Familie, Freunde, Freizeit hilft mir zuverlässig, abzuschalten und wieder Kraft zu tanken.“

Wenn es, warum auch immer, mit der Politik plötzlich vorbei wäre – was würde die Lücke ausfüllen?

„Langeweile wird nicht aufkommen. Priorität hat für mich, für meine Stadt zu wirken und mich in Wetter zu engagieren.“

Gespräche mit den Verwaltungschefs

Die Redaktion hat zum Jahresende mit den Verwaltungschefs in Wetter und in Herdecke gesprochen.

Auf das Interview mit Frank Hasenberg am Donnerstag folgt am Freitag das Gespräch mit Katja Strauss-Köster, Bürgermeisterin in Herdecke.