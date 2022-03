Wetter: Keine Gewaltspuren an Schädel aus Bachbett

Wetter. Auch nach dem Schädelfund in einem Bach in Wetter, gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen - bis auf in Folie eingewickelte Knochen.

Nach dem Fund eines unvollständigen jahrzehntealten Skeletts in einem Bachbett in Volmar­stein haben Ermittler am Mittwoch mutmaßlich den fehlenden Schädel entdeckt. In der rechsmedizinische Untersuchung fanden sich keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, teilte die Staatsanwaltschaft jetzt mit.

Bei einer erneuten Suche rund um die Stelle, an der Spaziergänger am vergangenen Wochenende erste Knochen entdeckt hatten, sei der Leiter der Mordkommission am Mittwoch fündig geworden, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Michael Burggräf. Der Schädel habe etwa dreißig Meter bachabwärts im Böschungsbereich gelegen.

Polizei: Schädel und Knochen lagen wohl seit Jahrzehnten im Bach

Die Tendenz gehe inzwischen dahin, dass es sich um die sterblichen Überreste eines Mannes handeln dürfte, teilte Burggräf mit. Die Knochen lassen sich bislang keiner Person zuordnen.

Neben dem Schädel waren auch weitere kleinere Knochen gefunden worden. „Das Skelett ist damit im Wesentlichen komplett“, hatte Burggräf gesagt. Die Ermittler gehen aufgrund des Zustands der Knochen davon aus, dass diese mehrere Jahrzehnte in dem Bachbett lagen.

Hinweis auf Gewaltverbrechen? Knochen waren in Folie eingewickelt

„Der Schädel war sehr verdreckt und sehr verschlammt, erklärt Burggräf. Ob es sich bei dem gefundenen Skelett um ein Opfer eines Verbrechens handele, sei nicht klar. Schnittspuren, wie es ursprünglich hieß, seien laut Burggräf keine an den Knochen gefunden worden. Dass Teile der im Bachbett gefundenen Knochen jedoch in Folie eingewickelt waren, deute auf ein Gewaltverbrechen hin.

Hund findet menschliche Knochen in Volmarstein Hund findet menschliche Knochen in Volmarstein Großeinsatz nach Knochenfund: Die Polizei geht von Verbrechen aus. Foto: Alex Talash

Allerdings hatte eine rechtsmedizinische Untersuchung der bislang sichergestellten Skelettteile keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod geliefert. Die Ermittler hofften nun auf weitere Erkenntnisse aus der Schädeluntersuchung, die den Verdacht untermauern könnten.

Ermittlungen gehen weiter, keine neue Suche geplant

Spekulationen darüber, dass es sich bei dem toten Menschen, um einen ehemaligen Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft, die vor rund 25 Jahren an der Kohlenbahn stand, handeln könnte, wies Burggräf ab. „Wir gehen davon aus, dass die Knochen älter sind“, gab er als Begründung an. Dass die Knochen dennoch so gut erhalten seien, könnte an dem Fundort liegen. „Die Knochen lagen nicht frei an der Luft, sondern im Wasser und Schlamm“, so Burggräf. Denkbar sei, dass eventuell das Hochwasser im Sommer des vergangenen Jahres die Knochen mit nach Volmarstein gebracht hätten, aber auch das ist noch nicht bestätigt. „Wir können noch nicht sagen, ob der Auffindeort tatsächlich auch der Ort ist, an dem die Leiche ursprünglich lag“, so Burggräf.

Weitere Untersuchungen seien daher in Auftrag gegeben. Bislang lassen sich die Knochen keiner vermissten Person zuordnen. Die Polizei hat den Fundort inzwischen wieder frei gegeben. Eine weitere Suche sei derzeit nicht vorgesehen.

Unterstützt wurde die Suche nach den fehlenden Knochenteilen am Mittwoch auch mit sechs speziell für das Erschnüffeln von Knochen ausgebildeten Spürhunden, die aus der Nähe von München angereist waren. Sie hatten an mehreren Stellen angeschlagen. Ermittler gruben daraufhin im Erdreich, wurden aber schließlich doch zunächst an anderer Stelle oberirdisch fündig.

(mit dpa)

