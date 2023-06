Wetter: Kinderbilder erzählen Geschichten vom Krieg

Wetter. Aus der Ukraine oder Syrien sind sie nach Wetter geflohen. Die Bilder ihrer Erinnerung werden jetzt ausgestellt.

Weiße Tauben und Panzer – das sind die Symbole für Frieden und Krieg schlechthin. Und so steht auch die neue Ausstellung in der Kö-Galerie des Kunstvereins artENreich unter dem Titel „Friedenstaube und Panzer“. Allerdings stammen die 35 Bilder, die ab sofort an der Königstraße 67 gezeigt werden, nicht von kunstschaffenden Mitgliedern des Vereins, sondern von 22 Kindern und Jugendlichen.

Persönliche Erlebnisse

Über zwei Jahre lang haben sich die jungen Menschen an der Kunstakademie von Olga Vinnitskaya mit dem Thema „Friedenstaube und Panzer“ intensiv auseinandergesetzt. Viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund, so dass die Werke geprägt sind von persönlich erlebten Schrecken der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, in Syrien und auch Afghanistan. Alle Beteiligten haben den Angaben zufolge mit großem Engagement gut zusammengearbeitet.

Künstlerische Perspektive

„Warum sollen Flüchtlingskinder Zeichnen lernen?“ – Dieser Fragestellung hat sich Olga Vinnitskaya, Gründerin und seit 20 Jahren Leiterin der Kunstakademie im Haus Hove, gewidmet. Ihre Antwort: „Flüchtlingskinder haben in ihrem sehr jungem Leben viel Schreckliches erleben müssen. So wie Todesangst, Kriegsschrecken, politische Verfolgung, Diskriminierung, Armut und Gewalt.“

Und sie fragte sich auch: „Wie sollen die betroffenen Kinder all die Schrecken schadlos verkraften können, ohne bleibende Schäden in ihrer persönlichen Entwicklung zu behalten?“ Ein erfolgreiches Rezept gebe es wohl nicht, meint Olga Vinnitskaya, wohl aber viele wissenschaftlichen Ansätze: „Ich will mich hier allein auf die künstlerische Perspektive beschränken mit der Fragestellung, ob die Kunst erfolgreich behilflich sein kann, um die traumatischen Erlebnisse der Flüchtlingskinder zu verarbeiten?“

Malen als Stressbewältigung

Ihrer Überzeugung nach ist es durchaus „lohnenswert, zumindest zu versuchen, ein Kind mit Musik, Modellieren oder Zeichnen zu fesseln. Das Zeichnen entwickelt die Vorstellungskraft und das räumliche und assoziative Denken. Es verbessert das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit und beeinflusst in hohem Maße die Kreativität. Mit Hilfe der Kreativität kann das Kind zum Ausdruck bringen, was es noch nicht in Worte fassen kann. Es ist eine wirksame Methode, um mit Stress umzugehen, der im Leben eines Kindes schwerwiegender als im Leben von Erwachsenen ist“.

Negative Gefühle loslassen

So biete Zeichnen auch die Möglichkeit, negative Emotionen loszulassen und sich von unangenehmen Gedanken abzulenken. Das Ergebnis des kreativen Prozesses ist das fertige Werk. Olga Vinnitskaya: „Die Kinder lernen durch das Zeichnen die wichtige Fähigkeit, zu beenden, was sie begonnen haben und die Fehler zu korrigieren, auf die die Lehrperson sie hinweist. Sofern der Fehler nicht korrigiert werden kann, lernt das Kind, ihn philosophisch zu akzeptieren. Es kann jederzeit wieder mit dem Zeichnen beginnen. Beim zweiten Mal wird die Arbeit unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen erheblich einfacher.“

Verein artENreich unterstützt

Zeichnen und Malen seien eine sehr meditative Aktivität, die dazu beitrage, sich zu beruhigen und ins Gleichgewicht zu kommen. Dies gelte insbesondere dann, wenn man sich auf den Prozess konzentriere und nicht auf das Ergebnis. Das Zeichnen eigne sich daher besonders für zu Launen und Neurosen neigende Kinder.

Der Kunstverein artENreich unterstützt diese Ausstellung räumlich und logistisch. „Wir wollen den jungen Menschen, Jugendlichen und Kindern eine Plattform geben und zudem die Vernetzung von Kunstschaffenden im Ruhrtal ermöglichen“, so Elli Moormann als Vize-Vorsitzende des Vereins.

Vernissage mit Live-Musik Die Vernissage zur aktuellen Ausstellung, die noch bis zum 24. Juni zu sehen sein wird, findet am Freitag, 9. Juni, um 18 Uhr in der Kö-Galerie, Königstraße 67, statt. Einführende Worte sprechen Elli Moormann, Vize-Vorsitzende von artENreich, und Olga Vinnitskaya, Leiterin der Kunstakademie Wetter. Die musikalische Gestaltung übernimmt Entertainer und Musiker Joe Kiki aus Togo.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter