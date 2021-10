Wetter: Laufen und dabei die Umwelt säubern

Wetter. Sich selbst und der Umwelt etwas Gutes tun: Das geht spielend leicht, wie einige Wetteraner wissen. Das steckt hinter dem Begriff Plogging.

„Plogging“ ist ein neuer Sporttrend. Jetzt hat er auch Wetter erreicht.

„Plogging“ verbindet aktiven Umweltschutz und das Säubern der Umwelt mit sportlichem Ehrgeiz und Bewegung an der frischen Luft. Der Begriff setzt sich aus den Wörtern „plocka“ (Schwedisch für aufheben) und „jogging“ zusammen. Erfunden hat es der Schwede Erik Ahlström im Jahr 2016. Seit einigen Jahren findet diese umweltbezogene und sportliche Aktivität immer mehr Begeisterte.

Der sportliche Aspekt beim „Plogging“ ist besonders vielseitig, da nicht nur die Laufeinheiten mit sich stetig füllenden Müllsäcken wirken, sondern auch die ergänzenden Hebe- und Aufricht-Bewegungen weitere Muskelgruppen positiv ansprechen.

Rosetta Mohring (Koordinatorin des Arbeitskreises Umwelt der SPD Wetter) stellte die Aktivität Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen ihrer regelmäßigen „Blauen Stunde“ vor und traf sofort auf reges Interesse. Mit großer Begeisterung fand nun die erste sportliche Sammelaktion im Schöntal in Wetter statt. Neben der erheblichen Ausbeute an gesammelten Müllsäcken sprachen alle Teilnehmer nach Abschluss von einem „richtig guten Gefühl“. Dazu Sarah Solle (16 Jahre): „Als wir bei einem unserer regelmäßigen Umwelttreffen das erste Mal von Plogging hörten, hatten wir noch keine genaue Vorstellung und Erwartung. Bei der ersten Aktion hatten wir jetzt großen Spaß und es fühlte sich sehr gut an, etwas Positives sowohl für die Umwelt als auch für sich selbst getan zu haben.“

Nach dem Motto „Joggst du noch oder ploggst du schon?“ werde es sicher eine Fortsetzung geben. Da waren sich alle Beteiligten einig.

Wer Interesse hat, bei einer nächsten Aktion mitzumachen, wendet sich per Mail an: rosetta.mohring@spd-wetter.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter